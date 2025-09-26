26 Eylül
Alanyaspor-Galatasaray
0-1
26 Eylül
West Bromwich-Leicester City
1-1
26 Eylül
Troyes-Annecy FC
3-1
26 Eylül
Rodez-Pau
1-2
26 Eylül
Nancy-Reims
0-1
26 Eylül
Grenoble-SC Bastia
0-0
26 Eylül
Clermont Foot-Le Mans
1-1
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
26 Eylül
Samara-Dinamo Moscow
2-3
26 Eylül
Bayern Munih-Werder Bremen
4-0
26 Eylül
Benfica-Gil Vicente
2-185'
26 Eylül
OH Leuven-Anderlecht
1-1
26 Eylül
Schalke 04-Greuther Fürth
1-0
26 Eylül
Darmstadt-Dynamo Dresden
2-0
26 Eylül
FC Twente-Fortuna Sittard
3-2
26 Eylül
Strasbourg-Marsilya
1-2
26 Eylül
Girona-Espanyol
0-0
26 Eylül
CD Mirandes-Real Zaragoza
0-1

Joao Pereira: "3 puanı kaçırdık"

Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu.

calendar 26 Eylül 2025 22:52 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2025 23:49
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Joao Pereira: '3 puanı kaçırdık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 7. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

3 puanı kaçırdıklarını belirten Pereira, "Daha iyi bir maç olabilirdi çünkü gerçekten çok iyi oynadık. Birçok gol pozisyonuna girdik, gol atabilirdik. Oyuncular her şeyini verdi ve her şeyi yaptılar. Şunu gözden kaçırmayalım. Son şampiyona karşı oynadık, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Oyuncularım gerçekten harika bir performans sergiledi. Galatasaray bize karşı zaman geçirerek oynamaya başladı son dakikalarda. Uğurcan, benim eski takım arkadaşım, zaman geçirdi son dakikalarda. Biz orada oynamaya devam ettik ama maalesef gol çıkaramadık oradan. Aynen bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çok iyi performans sergiledik. Bu şekilde devam etmeliyiz. 3 puanı kaçırdık." ifadelerini kullandı.

"GALATASARAY'A PUAN KAZANDIRDI"
Trabzonspor'da forma giydiği dönemlerde takım arkadaşı olan Uğurcan Çakır hakkında konuşan 41 yaşındaki teknik adam, "Uğurcan, benim eski takım arkadaşım. Trabzonspor'da birlikte oynarken harika bir takım arkadaşıydı. O zamanlar gençti ve herkes harika bir geleceği olduğunu gördü. Bugün Galatasaray'a puan kazandırdı. Belki de o yüzden onu aldılar. Galatasaray ve Uğurcan'a şampiyonluk yolunda bol şans diliyorum." sözlerini sarf etti.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
9 Beşiktaş 5 3 0 2 8 7 9
10 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
11 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
15 Kayserispor 6 0 4 2 4 12 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.