Joao Pereira: '3 puanı kaçırdık'

Süper Lig'in 7. haftasında evinde Galatasaray'a 1-0 mağlup olan Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



3 puanı kaçırdıklarını belirten Pereira, "Daha iyi bir maç olabilirdi çünkü gerçekten çok iyi oynadık. Birçok gol pozisyonuna girdik, gol atabilirdik. Oyuncular her şeyini verdi ve her şeyi yaptılar. Şunu gözden kaçırmayalım. Son şampiyona karşı oynadık, Türkiye'nin en iyi takımlarından biri. Oyuncularım gerçekten harika bir performans sergiledi. Galatasaray bize karşı zaman geçirerek oynamaya başladı son dakikalarda. Uğurcan, benim eski takım arkadaşım, zaman geçirdi son dakikalarda. Biz orada oynamaya devam ettik ama maalesef gol çıkaramadık oradan. Aynen bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çok iyi performans sergiledik. Bu şekilde devam etmeliyiz. 3 puanı kaçırdık." ifadelerini kullandı.



"GALATASARAY'A PUAN KAZANDIRDI"





Trabzonspor'da forma giydiği dönemlerde takım arkadaşı olan Uğurcan Çakır hakkında konuşan 41 yaşındaki teknik adam, "Uğurcan, benim eski takım arkadaşım. Trabzonspor'da birlikte oynarken harika bir takım arkadaşıydı. O zamanlar gençti ve herkes harika bir geleceği olduğunu gördü. Bugün Galatasaray'a puan kazandırdı. Belki de o yüzden onu aldılar. Galatasaray ve Uğurcan'a şampiyonluk yolunda bol şans diliyorum." sözlerini sarf etti.