Joao Pedro, Sassuolo'ya gidiyor

Fenerbahçe ile 20 Ağustos'ta yollarını ayıran Joao Pedro, İtalya'ya geri dönüyor.
Tecrübeli oyuncu, İtalya'da transfer dönemi kapanmasına rağmen bonservisi elinde olduğu için bir kulübe imza atabilir ve anlaştığı ekip de Sassuolo.
Sassuolo'da Joao Pedro ile 1 artı 1 yıllık kontrat yapılacak.
Tecrübeli oyuncu, İtalya'da transfer dönemi kapanmasına rağmen bonservisi elinde olduğu için bir kulübe imza atabilir ve anlaştığı ekip de Sassuolo.
Sassuolo'da Joao Pedro ile 1 artı 1 yıllık kontrat yapılacak.
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