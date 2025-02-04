Joao Felix, Milan için Milano'ya geldi!

Chelsea forması giyen Joao Felix, Milan ile kontrat imzalamak üzere Milano'ya indi.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
Milan, Felix için Chelsea ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Kiralık bedeli 6 ay için 5 milyon Euro olacak.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENMİŞTİ
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 20 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.
Milan, Felix için Chelsea ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Kiralık bedeli 6 ay için 5 milyon Euro olacak.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENMİŞTİ
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 20 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.