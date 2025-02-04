Joao Felix, Milan için Milano'ya geldi!

Chelsea forması giyen 25 yaşındaki Portekizli oyuncu Joao Felix, Milan ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Joao Felix, Milan için Milano'ya geldi!
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04 Şubat 2025 01:22
Chelsea forması giyen Joao Felix, Milan ile kontrat imzalamak üzere Milano'ya indi.

Milan, Felix için Chelsea ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Kiralık bedeli 6 ay için 5 milyon Euro olacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENMİŞTİ

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 20 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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