Joao Felix, Milan için Milano'ya geldi!

Chelsea forması giyen Joao Felix, Milan ile kontrat imzalamak üzere Milano'ya indi.



Milan, Felix için Chelsea ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya vardı. Kiralık bedeli 6 ay için 5 milyon Euro olacak.



GALATASARAY VE FENERBAHÇE İLGİLENMİŞTİ



Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 25 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 20 maçta 7 gol 2 asistlik performans sergiledi.



