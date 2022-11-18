Joan Laporta: 'Bütün kupalara talibiz'

Barcelona Başkanı Joan Laporta, kulübün Avrupa Ligi'nde oynayacağı Manchester United eşleşmesiyle ilgili konuştu.



Laporta yaptığı açıklamada, "Barcelona ve Manchester United mücadelesi Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir eşleşme oldu." dedi.



Avrupa Ligi'nin seviyesinin yükseldiğini belirten Barcelona Başkanı, "Avrupa Ligi'nde şu anda çok güçlü takımlar var ve önemli bir turnuva. Tabii ki bir Şampiyonlar Ligi değil ama bu turnuvaya çok önem vereceğiz. Kulübün iflasına yol açabilecek tüm durumları toparlamamız ve üstesinden gelmemiz önemlidir." ifadelerini kullandı.



Oyun olarak iyi durumda olduklarını söyleyen Laporta, "Oyun kalitesine bakarsak Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmamız sürpriz olmazdı. Ancak bazı sebeplerden dolayı bunu başaramadık." şeklinde konuştu.



Joan Laporta son olarak, "Şu anda önceliğimiz La Liga ama diğer tüm turnuvalarda zafere ulaşmak için mücadele edeceğiz." açıklamasını yaptı.









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