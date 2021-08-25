Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Jesse Sekidika 'nın yeni adresi belli oldu.



Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Belçika Ligi takımlarından Oud-Heverlee Leuven ile anlaşmaya vardı.



Jesse Sekidika, bir sezon Belçika ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Oud-Heverlee Leuven, Sekidika'yı sezon sonunda satın almak isterse, 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.



Bu arada Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'de bonservisi Lyon'da olan Cenk Özkacar (Kiralık) ile birlikte oynayacak.



