Jesse Sekidika, Belçika Ligi'ne gidiyor

Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen Jesse Sekidika'nın yeni takımı netleşti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
Jesse Sekidika, Belçika Ligi'ne gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
25 Ağustos 2021 16:20
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in yeni sezonda kadroda düşünmediği Jesse Sekidika'nın yeni adresi belli oldu.

Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki futbolcunun transferi için Belçika Ligi takımlarından Oud-Heverlee Leuven ile anlaşmaya vardı.

Jesse Sekidika, bir sezon Belçika ekibinde kiralık olarak forma giyecek. Oud-Heverlee Leuven, Sekidika'yı sezon sonunda satın almak isterse, 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Bu arada Jesse Sekidika, Oud-Heverlee Leuven'de bonservisi Lyon'da olan Cenk Özkacar (Kiralık) ile birlikte oynayacak.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
Sonuçlanan Transferler
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.