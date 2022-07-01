Jese: 'Ankaragücü benim için bir şans'

Süper Lig'in yeni ekibi MKE Ankaragücü'nün yeni transferi İspanyol futbolcu Jese Rodriguez, çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Fransız basınına konuşan Jese, Ankaragücü tercihinin nedenlerini açıkladı. İspanyol futbolcu, "Bana gerçekten güzel bir proje ve yeni mücadele sundular. Daha önce Türkiye'de oynamış Guti gibi isimlerle iletişime geçtikten sonra teklifi kabul ettim." ifadelerini kullandı.



Türkiye Ligi'nin küçümsenmemesi gerektiğini söyleyen Jese, "Türkiye Ligi, oldukça çekişmeli bir lig. Ben de yeniden rekabetçi seviyede yarışabileceğimi gösterme şansı bulduğuma inanıyorum. İster inanın ister inanmayın, Türk takımları Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA Avrupa Ligi'nde her sezon yer almayı başarıyor. Duyduğum kadarıyla Ankaragücü taraftarları da benim transferim sebebiyle oldukça heyecanlanmış durumda. Umarım beklentileri karşılarım." dedi.



Daha önce Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi kulüplerde forma giyen Jese Rodriguez, geçtiğimiz sezon İspanya 2. Lig ekiplerinden Las Palmas formasıyla çıktığı 41 maçta 11 gol 6 asistlik katkı sağladı.





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