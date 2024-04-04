Jerry West, üçüncü kez Hall of Fame sınıfına seçildi!

Los Angeles Lakers efsanesi Jerry West, kariyerinde üçüncü kez Basketbol Hall of Fame'e seçildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Jerry West, üçüncü kez Hall of Fame sınıfına seçildi!
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04 Nisan 2024 12:10
Los Angeles Lakers efsanesi Jerry West, kariyerinde üçüncü kez Basketbol Hall of Fame'e seçildi.

West başlangıçta 1979'da bir oyuncu olarak, ardından 2010'da, Roma'daki 1960 Yaz Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Amerika Birleşik Devletleri basketbol takımı oyuncusu olarak bu şerefe ikinci kez nail olduktan sonra, aynı başaıya üçüncü kez ulaşmayı başardı.

ESPN'den Adrian Wojnarowski, West'in bu kez ise Lakers ve Memphis Grizzlies'in genel menajeri olarak yaptığı işlerin ve aynı zamanda Golden State Warriors ve LA Clippers'ta danışman olarak görev almasının onuruna, üçüncü kez Hall of Fame sınıfı üyesi olduğunu duyurdu.

1971-72 sezonunda oyuncu olarak kazandığı şampiyonluk yüzüğünün yanı sıra West, Lakers'ta yönetici olarak altı kez, Warriors'ta ise danışman olarak görev yaptığı dönemde iki kez şampiyonluk kazanmış ve iki kez Yılın Yöneticisi ödülüne ulaştığı muazzam kariyerinde toplamda dokuz şampiyonluk yüzüğü sahibi olmuştu.

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