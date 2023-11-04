Jeremy Doku'dan muhteşem performans! M. City'den 6 gol!

İngiltere Premier Lig'de Jeremy Doku, Manchester City'nin Bournemouh maçına damga vurdu. Pep Guardiola'nın ekibi maçı 6-1 kazandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Jeremy Doku'dan muhteşem performans! M. City'den 6 gol!
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04 Kasım 2023 19:58
İngiltere Premier Lig'de 11. hafta maçında Manchester City ile Bournemouth karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 6-1'lik skorla Manchester City oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Jeremy Doku, 33. dakikada Bernardo Silva, 37. dakikada Manuel Akanji, 63. dakikada Phil Foden, 83. dakikada Bernardo Silva ve 88. dakikada Nathan Ake kaydetti.

Bournemouth'un tek golü 74. dakikada Luis Sinisterra'dan geldi.

Rennes'ten 60 milyon euroya Manchester City'ye transfer olan 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu Jeremy Doku, Bournemouth maçında attığı golün yanı sıra dört de asist yaparak öne çıkan isim oldu.

Ligde iç sahadaki kazanma serisini 15 maça çıkaran Manchester City puanını 27 puana yükseltti. Bu sezon sadece bir galibiyeti olan Bournemouth 6 puanda kaldı.

İngiltere Premier Lig'de gelecek hafa Manchester City, Chelsea'ye konuk olacak. Bournemouth, Newcastle United'ı ağırlayacak.

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