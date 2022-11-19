Jens Larsen'den ayrılık sorusuna cevap!

Trabzonspor, "yabancı-yerli" denkleminin tam olarak oturması için şimdiden hazırlıklara başladı.



Bu denklemin en önemli sac ayaklarından olan Abdülkadir Ömür ile Hüseyin Türkmen'e attırılan 5 yıllık imza, Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya, "Daha fazla kulla" mesajı olarak yorumlandı.



Sahada en fazla 8 yabancı zorunluluğu nedeniyle kadroda zorlanan Avcı, Türk oyuncuları devreye sokmasıyla daha da rahatlamış olacak. Hüseyin'in gerektiğinde sağ bek oynaması da, bordo-mavililerin elini güçlendirecek.



BRUNO PERES DÖNÜYOR



Bruno Peres'in sakatlıktan kurtularak takıma dönecek olması, yabancı kontenjanında bir fazlalık anlamına gelecek. Ancak Danimarka Milli Takımı ile birlikte Dünya Kupası'nda yer alan sağ bek Jens Larsen'in, şimdiden taliplerinin bulunması, Trabzonspor'a hem yabancı için yer açabilecek hem de para kazandırabilecek.



İKİ TALİP VAR!



Bordo-mavili oyuncuyu Brondby ile Malmö'nün istemesi, bordo-mavililerin satış düşüncesini güçlendiriyor.



AYRILIK SORUSUNA CEVAP



Öte yandan Danimarka Milli Takımı'nda bulunan 31 yaşındaki futbolcu ayrılık için gelen soruya yanıt verdi. Larsen, gazetecilerin "Brondby'e geçmek ister misiniz?" şeklindeki sorusuna "Şu anda Trabzonspor'da olduğum için mutluyum. Gerçekten, harika takım arkadaşlarım var" dedi.



Larsen, ayrıca, "Bu yıl şampiyonluğu tekrar kazanmak için, birlikte oynayabileceğimiz harika bir takımımız olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





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