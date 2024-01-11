Jean Onana'nın opsiyon şartları belli oldu

Beşiktaş, sezon başında kadrosuna kattığı ancak istenilen verimi alamadığı Jean Onana'yı, Marsilya'ya kiraladı. Marsilya Başkanı Longoria, Jean Onana için düzenlenen basın toplantısında anlaşma şartlarını açıkladı.
ANLAŞMA ŞARTLARINI DUYURDU
Onana'nın satın almasının hangi şartlarda olduğunu açıklayan Longoria, "Jean Onana, bu sezon oynayacağımız maçların yüzde ellisnde oynarsa veya Şampiyonlar Ligi vizesi alabilirsek takımda kalacak." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:
"Jean Onana buraya gelmek için maaşında fedakarlık yaptı. Bugünlerde bunu çok az oyuncu yapıyor. Oyuncularımıza tamamlayıcı, Ligue 1 tecrübesi olan bir orta saha oyuncusu istedik. Savunma kalitesi yüksek. ve oyun geçişi. Bu yüzden onun aramızda olmasından çok mutluyuz. Geçmişte Haziran 2022'de onun gelmesi için görüşmüştük ancak gerçekleşmemişti."
"ONANA BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"
Olimpik Marsilya teknik direktörü Gennaro Gattuso ise Jean Onana'dan verim alabileceklerini söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:
"Onana bize yardım edebilir, onun gelişi bizi heyecanlandırıyor. Kondisyon olarak 90 dakika çıkarabilecek durumda değil ama fazlasıyla istekli, bize çok yardımcı olabilir."
"MARSİLYA İÇİN ÖLÜRÜM!"
Marsilya'ya transferi gerçekleşen Onana transferi için mutlu olduğunu söyledi ve "Longoria ve Benatia bana ihtiyaçları olduğunu söylediler. Ben Marsilyalıyım. Benimle konuşmayı bitirmediler, dedim ki: Geliyorum! Çok fazla forma giymedim ama Marsilya'nın bana ihtiyacı varsa ben hazırım." ifadelerini kullandı.
Birçok Kamerunlu oyuncunun burada forma giydiğini söyleyen Onana, "Çok fazla Kamerunlu oyuncu Marsilya formasını giydi ve bana takımı sevdirdiler ve şimdi buradayım. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi bileti almak. Tüm oyuncular bir kulüpte istikrara kavuşmak ister. Farklı projelerim oldu ama burada doğru yerde olduğumu düşünüyorum." dedi.
Gennaro Gattuso'nun geldiğinden beri çok yardımcı olduğunu söyleyen Jean Onana şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:
"Gattuso, ilk geldiğim andan beri bana iyi davrandı. Beni motive etti. Takım arkadaşlarım çok konuşuyor, bana yakınlar. Aramızda güzel bir atmosfer olacak. Ben çok yönlüyüm. Merkezi defansta stoperde, ortada 6 numarada ve 8 numarada oynayabilirim. Kendimi en iyi nerede hissediyorum? Pozisyon ne olursa olsun sahada! Zihinsel olarak değiştim. OM ile hedeflerime odaklandım, hedeflerime ulaşmak için her şeyi vereceğim. Hedeflerim için sahada ölmeye hazırım."
ANLAŞMA ŞARTLARINI DUYURDU
Onana'nın satın almasının hangi şartlarda olduğunu açıklayan Longoria, "Jean Onana, bu sezon oynayacağımız maçların yüzde ellisnde oynarsa veya Şampiyonlar Ligi vizesi alabilirsek takımda kalacak." ifadelerini kullandı ve şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:
"Jean Onana buraya gelmek için maaşında fedakarlık yaptı. Bugünlerde bunu çok az oyuncu yapıyor. Oyuncularımıza tamamlayıcı, Ligue 1 tecrübesi olan bir orta saha oyuncusu istedik. Savunma kalitesi yüksek. ve oyun geçişi. Bu yüzden onun aramızda olmasından çok mutluyuz. Geçmişte Haziran 2022'de onun gelmesi için görüşmüştük ancak gerçekleşmemişti."
"ONANA BİZİ HEYECANLANDIRIYOR"
Olimpik Marsilya teknik direktörü Gennaro Gattuso ise Jean Onana'dan verim alabileceklerini söyledi ve şu açıklamalarda bulundu:
"Onana bize yardım edebilir, onun gelişi bizi heyecanlandırıyor. Kondisyon olarak 90 dakika çıkarabilecek durumda değil ama fazlasıyla istekli, bize çok yardımcı olabilir."
"MARSİLYA İÇİN ÖLÜRÜM!"
Marsilya'ya transferi gerçekleşen Onana transferi için mutlu olduğunu söyledi ve "Longoria ve Benatia bana ihtiyaçları olduğunu söylediler. Ben Marsilyalıyım. Benimle konuşmayı bitirmediler, dedim ki: Geliyorum! Çok fazla forma giymedim ama Marsilya'nın bana ihtiyacı varsa ben hazırım." ifadelerini kullandı.
Birçok Kamerunlu oyuncunun burada forma giydiğini söyleyen Onana, "Çok fazla Kamerunlu oyuncu Marsilya formasını giydi ve bana takımı sevdirdiler ve şimdi buradayım. İlk hedefimiz Şampiyonlar Ligi bileti almak. Tüm oyuncular bir kulüpte istikrara kavuşmak ister. Farklı projelerim oldu ama burada doğru yerde olduğumu düşünüyorum." dedi.
Gennaro Gattuso'nun geldiğinden beri çok yardımcı olduğunu söyleyen Jean Onana şu sözlerle açıklamalarını sonlandırdı:
"Gattuso, ilk geldiğim andan beri bana iyi davrandı. Beni motive etti. Takım arkadaşlarım çok konuşuyor, bana yakınlar. Aramızda güzel bir atmosfer olacak. Ben çok yönlüyüm. Merkezi defansta stoperde, ortada 6 numarada ve 8 numarada oynayabilirim. Kendimi en iyi nerede hissediyorum? Pozisyon ne olursa olsun sahada! Zihinsel olarak değiştim. OM ile hedeflerime odaklandım, hedeflerime ulaşmak için her şeyi vereceğim. Hedeflerim için sahada ölmeye hazırım."
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