Jean Billong: "Beşiktaş karşısında 1 puan kazanç"

Hatayspor'da Jean Billong, Beşiktaş maçı sonrası konuştu.

Haber; Sporx.com
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Jean Billong: 'Beşiktaş karşısında 1 puan kazanç'
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10 Ocak 2021 21:17
Hatayspor'da Jean Billong, Beşiktaş ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin sonrasında konuştu.

İyi oynadıklarını söyleyen Billong, "Geçen maçtan sonra evimizde kaybetmek istemiyorduk, sonuçta lider Beşiktaş'la oynuyorduk, çok önemli bir maçtı. Beşiktaş'a karşı iyi oynadık ve 1 puanla kazançlı çıktığımızı düşünüyorum" dedi.

Gol krallığının zirvesindeki Boupendza için görüşleri sorulan Fransız futbolcu, "Çok yetenekli bir oyuncu. Şu anda gol sıralamasında birinci, umarım böyle de devam eder. Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.



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