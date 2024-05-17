Utah Jazz ekibinin, 2024 NBA Draft'ında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'i seçmekle ilgilendiği iddia edildi.
Yahoo Sports'tan Krysten Peek, Jazz'in gelecek draftta 32. sıradan Bronny'yi seçmeyi göz önünde bulundurabileceğini belirtti.
Bronny'yi getirme düşüncesinin yalnızca takımın kadrosunu güçlendirmekle kalmayacağı, aynı zamanda gelecekte LeBron James'i kadroya çekmek için stratejik bir hamle olabileceği de düşünülüyor.
Jazz'in Bronny'nin peşine düşmeye karar vermesi halinde, kendisiyle ilgilendiği belirtilen bir diğer ekip Lakers'ın bulunduğu listeye eklenmiş olacak.
Yahoo Sports'tan Krysten Peek, Jazz'in gelecek draftta 32. sıradan Bronny'yi seçmeyi göz önünde bulundurabileceğini belirtti.
Bronny'yi getirme düşüncesinin yalnızca takımın kadrosunu güçlendirmekle kalmayacağı, aynı zamanda gelecekte LeBron James'i kadroya çekmek için stratejik bir hamle olabileceği de düşünülüyor.
Jazz'in Bronny'nin peşine düşmeye karar vermesi halinde, kendisiyle ilgilendiği belirtilen bir diğer ekip Lakers'ın bulunduğu listeye eklenmiş olacak.
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