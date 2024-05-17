"Jazz, Bronny James'i draft etmekle ilgileniyor" iddiası

Utah Jazz ekibinin, 2024 NBA Draft'ında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'i seçmekle ilgilendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
'Jazz, Bronny James'i draft etmekle ilgileniyor' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mayıs 2024 13:02
Utah Jazz ekibinin, 2024 NBA Draft'ında Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in oğlu Bronny James'i seçmekle ilgilendiği iddia edildi.

Yahoo Sports'tan Krysten Peek, Jazz'in gelecek draftta 32. sıradan Bronny'yi seçmeyi göz önünde bulundurabileceğini belirtti.

Bronny'yi getirme düşüncesinin yalnızca takımın kadrosunu güçlendirmekle kalmayacağı, aynı zamanda gelecekte LeBron James'i kadroya çekmek için stratejik bir hamle olabileceği de düşünülüyor.

Jazz'in Bronny'nin peşine düşmeye karar vermesi halinde, kendisiyle ilgilendiği belirtilen bir diğer ekip Lakers'ın bulunduğu listeye eklenmiş olacak.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery