Jayden Oosterwolde'ye hücum!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde için West Ham, Nottingham, Brendford, Ipswich Town ve Napoli'nin devre olduğu belirlendi.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Jayden Oosterwolde'ye hücum!
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22 Haziran 2024 13:41
Fenerbahçe'de göz dolduran bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde'nin taliplileri her geçen gün artıyor.

Kanarya'nın 6 milyon Euro bedel ile İtalyan ekibi Parma'dan renklerine bağladığı futbolcuya, İngiltere'den West Ham United, Nottingham Forest, Brendford ile Ipswich Town talip oldu.

Ayrıca oyuncuyu Serie A'nın önde gelen ekiplerinden Napoli de kadrosuna katmayı planlıyor.

HEDEF 20 MİLYON EURO

Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta Hollandalı oyuncuyu satmayı düşünmediği ve en az 20 milyon Euro civarında bir gelir beklediği öğrenildi.



BEK VE STOPER OYNUYOR

23 yaşındaki futbolcu geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 43 maça çıktı. 3164 dakika süre alan Oosterwolde 2 gol katkısı sundu. Sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen Hollandalı oyuncuya en güncel verilere göre; 13 milyon Euro değer biçiliyor.  

 
 

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