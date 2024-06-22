'de göz dolduran bir performans ortaya koyan'nin taliplileri her geçen gün artıyor.Kanarya'nın 6 milyon Euro bedel ile İtalyan ekibi Parma'dan renklerine bağladığı futbolcuya, İngiltere'deniletalip oldu.Ayrıca oyuncuyu Serie A'nın önde gelen ekiplerindende kadrosuna katmayı planlıyor.Fenerbahçe yönetiminin ilk etapta Hollandalı oyuncuyu satmayı düşünmediği ve en az 20 milyon Euro civarında bir gelir beklediği öğrenildi.23 yaşındaki futbolcu geçen sezon Sarı-Lacivertli forma altında 43 maça çıktı. 3164 dakika süre alan Oosterwolde 2 gol katkısı sundu. Sol bekin yanı sıra stoperde de oynayabilen Hollandalı oyuncuya en güncel verilere göre; 13 milyon Euro değer biçiliyor.