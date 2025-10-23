23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-068'
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
2-168'
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-165'
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-168'
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-168'
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-166'
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
1-064'
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-068'
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
1-168'
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-070'
23 Ekim
Lille-PAOK
1-367'
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-270'
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-070'

Jayden Oosterwolde: "Stuttgart'a bunu gösterdik"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. haftasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup ederken, Jayden Oosterwolde hem galibiyeti hem de stoper pozisyonunda oynamaktan duyduğu memnuniyeti değerlendirdi.

calendar 23 Ekim 2025 22:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında Stuttgart'ı 1-0 mağlup etti.
 
Maçın ardından açıklamalarda bulunan Jayden Oosterwolde, "Takım olarak çok iyi performans ortaya koyduk. Taraftarlarımızla birlikte aile olduk. Rakibimiz Stuttgart'a da bunu gösterdik. Oyun planımız da gayet iyiydi, iyi işledi. Net şekilde oyun planımıza uyduk." ifadelerini kullandı.
 
En iyi durumunda olmadığını dile getiren Oosterwolde, "Hocamızın beni 11'de oynatması nedeniyle mutluyum. 11'de oynamak isteyen biriyim. Kendi performansımı ortaya koymaya çalışıyorum. Uzun bir sakatlığım oldu. En iyi durumumda değilim şu anda. En iyi performanslarım da yakında gelecek." dedi.
 
Önceki takımlarındaki pozisyonlarına değinen başarılı savunma oyuncusu, "Twente ve Parma'da oynarken hem sol bek hem stoper oynadım. Fenerbahçe'de de stoper oynuyorum. İsteğim de stoper oynamak, bundan mutluyum. Hocamın beni stoper oynatması mutlu ediyor. Ait olduğum yer bu mevki." sözlerine yer verdi.
 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
