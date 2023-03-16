Jayden Oosterwolde ilk 11'de

Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, Sevilla'ya karşı ilk 11'de sahaya çıkarak, yeni takımınd ilk kez 11'de görev aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Jayden Oosterwolde ilk 11'de
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16 Mart 2023 21:00
Fenerbahçe'nin yeni transferi Jayden Oosterwolde, bu sezon ilk kez sarı-lacivertli formayla ilk 11'de Sevilla'ya karşı görev yaptı.

Ara transfer döneminde sarı-lacivertli renklere katılan 21 yaşındaki oyuncu, hastalığı nedeniyle takımdan uzak kalmıştı.

Ligde sadece Konyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olan sol bek, Sevilla'ya karşı ilk kes ilk 11'de mücadele etti.

Öte yandan Oosterwolde, Avrupa kupalarında ilk maçına da Fenerbahçe formasıyla Sevilla karşısında çıktı.

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