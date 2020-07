Jason Kidd, Knicks koçluğunda öne çıkan aday oldu!

New York Knicks'in, New York Daily News'dan Stefan Bondy'ye göre, Los Angeles Lakers'ın yardımcı antrenörü Jason Kidd'i, serbest oyuncuları çekmek için etkili bir kanal olarak belirlediği bildirildi.



Kidd, 2014-2018 yılları arasında Milwaukee Bucks'ın koçluğunu yapmıştıve 2021'de serbest oyuncu olacak Giannis Antetokounmpo ile güçlü bir ilişkisi olduğu biliniyor.



Potansiyel işe alım avantajlarına rağmen, Kidd'in, takımın yönetim kurulu genelinde en iyi koçluk seçimi olarak görülmediği açıklandı.



Knicks'in isteği üzerine Kidd'e katılmak için popüler seçenekler arasında, yakın zamanda atanan Knicks yöneticisi William Wesley ile bağları olan Rod Strickland, Kenny Payne ve Mike Woodson bulunuyor.



Knicks'in, geçtiğimiz ay Kidd ile görüşeceği bir süredir söyleniyordu. O dönemde, eski Chicago Bulls ve Minnesota Timberwolves koçu Tom Thibodeau bu pozisyon için en önde yer alan aday kabul ediliyordu.



Bondy'ye göre Knicks, Thibodeau'nun sözleşme taleplerini karşılamak istemiyor.



Kidd'in Hall of Fame kariyeri Dallas, Phoenix ve New Jersey'de büyük ölçüde geçmiş olsa da, kariyerini Knicks ekibi ile bitirmişti.