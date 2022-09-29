Jason Denayer resmen imza attı

Herhangi bir kulüple anlaşmadan Avrupa'daki transfer sezonunu boş geçen Belçikalı savunmacı Jason Denayer, Shabab Al-Ahli'ye transfer oldu.
Denayer'in sözleşmesi ile ilgili detaylar resmiyet kazanmazken başarılı stoper en azından Dünya Kupası'na kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nde kariyerini sürdürecek.
Türkiye'de Galatasaray'da 2 dönem kiralık olarak oynayan 27 yaşındaki stoperin adı transfer döneminde Türk takımlarıyla anılmıştı.
Denayer'in sözleşmesi ile ilgili detaylar resmiyet kazanmazken başarılı stoper en azından Dünya Kupası'na kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nde kariyerini sürdürecek.
Türkiye'de Galatasaray'da 2 dönem kiralık olarak oynayan 27 yaşındaki stoperin adı transfer döneminde Türk takımlarıyla anılmıştı.
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