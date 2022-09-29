Jason Denayer resmen imza attı

Belçikalı defans oyuncusu Jason Denayer, Birleşik Arap Emirlikleri takımı Al - Shabab'la sözleşme imzaladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Jason Denayer resmen imza attı
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29 Eylül 2022 00:29
Herhangi bir kulüple anlaşmadan Avrupa'daki transfer sezonunu boş geçen Belçikalı savunmacı Jason Denayer, Shabab Al-Ahli'ye transfer oldu.

Denayer'in sözleşmesi ile ilgili detaylar resmiyet kazanmazken başarılı stoper en azından Dünya Kupası'na kadar Birleşik Arap Emirlikleri'nde kariyerini sürdürecek.

Türkiye'de Galatasaray'da 2 dönem kiralık olarak oynayan 27 yaşındaki stoperin adı transfer döneminde Türk takımlarıyla anılmıştı.

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