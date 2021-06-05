Jardel'in çalınan ödülleri bulundu

Jardel'in çalınan altın, gümüş ve bronz ayakkabı ödülleri sökülmeden önce bir evde bulundu ve kendisine teslim edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Instagram
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Jardel'in çalınan ödülleri bulundu
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05 Haziran 2021 02:14
Mario Jardel'in çalınan altın, gümüş ve bronz ayakkabıları Brezilya polisinin yaptığı operasyonla bulundu.

Geçtiğimiz gün Jardel'in gol krallıklarından elde ettiği ödüllerin çalındığı açıklanmıştı. Brezilya polisinin güvenlik kameraları görüntülerini incelemesi sonrası suçluları yakaladığı ve altın, gümüş ve bronz ayakkabı ödüllerinin parçalanmadan önce Fortaleza'da bir evde bulunduğu aktarıldı.

Emniyet güçleri ile birlikte basının karşısına geçen Mario Jardel "Manevi değeri yüksek" diyerek nitelediği ödüllerin resmini paylaştı.


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