Jardel'in çalınan ödülleri bulundu

Mario Jardel'in çalınan altın, gümüş ve bronz ayakkabıları Brezilya polisinin yaptığı operasyonla bulundu.



Geçtiğimiz gün Jardel'in gol krallıklarından elde ettiği ödüllerin çalındığı açıklanmıştı. Brezilya polisinin güvenlik kameraları görüntülerini incelemesi sonrası suçluları yakaladığı ve altın, gümüş ve bronz ayakkabı ödüllerinin parçalanmadan önce Fortaleza'da bir evde bulunduğu aktarıldı.



Emniyet güçleri ile birlikte basının karşısına geçen Mario Jardel "Manevi değeri yüksek" diyerek nitelediği ödüllerin resmini paylaştı.



