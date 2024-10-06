Jamie O'Hara: 'Kane, Haaland'dan daha iyi'

İngiliz eski futbolcu Jamie O'Hara, Harry Kane'in Erling Haaland'dan daha iyi bir oyuncu olduğunu belirtti.



Jamie O'Hara yaptığı açıklamada, "Harry Kane, her yönüyle daha iyi bir futbolcu ama Erling Haaland attığı gollerle size kupa kazandırır. Kane henüz bir kupa kazanamadı." ifadelerini kullandı.



Tottenham'dan Bayern Münih'e giden Kane, Alman devinde 53 maça çıktı ve 54 gol, 17 asist yaptı.



Manchester City forması giyen Erling Haaland ise İngiliz ekibinde 108 maçta 101 kez ağları sarstı ve 14 de asist yaptı.



