James: 'Fenerbahçe şampiyonluk adayı mı? Bilemiyorum'

Monaco yıldızı Mike James, Panathinaikos'u EuroLeague şampiyonluk adayı olarak adlandırırken, Olympiacos ve Fenerbahçe hakkında hala şüpheleri olduğunu itiraf etti.



James, Panathinaikos'un EuroLeague şampiyonluk adayı olarak kabul edilebileceğini belirtti, fakat Olympiacos ve Fenerbahçe'nin ise böyle bir statüyü elde etme olasılıkları hakkında hala cevaplanmamış sorular olduğunu öne sürdü.



Monaco'dan eski takım arkadaşı Chima Moneke ve gazeteciler Dionysis Aravantinos ve Giorgos Efkarpidis'in sunduğu 'Triple Threat Show' isimli podcast'te konuşan James, Panathinaikos konusunda pek fazla şüphesi olmadığını ancak Olympiacos söz konusu olduğunda biraz daha düşünmeye ihtiyacı olduğunu söyledi:



"Panathinaikos'un iddialı olduğunu düşünüyorum. 17 Olympiakos oyuncusunun hepsi sağlıklı olduğunda ne olacağını görmem gerek. 17 tanesi sağlıklı ve kadroda olduğunda ise kim oynuyor ve nasıl işliyor bakmak lazım.



Keenan Evans büyük bir parça. En iyi ikinci oyuncuları olmasa bile üçüncü olduğunu söyleyebiliriz. Peki o geri döndüğünde nasıl görünecek? Evan Fournier nasıl olacak? Çok mu kısa kalacaklar?



Çünkü normalde bir büyük üçlüye ihtiyaçları var. Öyle oynuyorlar -- uzun ve fizikseller. Walkup, Keenan ve Fournier'i oynatırlarsa, savunmada biraz kayıp mı vermiş olacaklar? Yani nasıl göründüklerine bakmam gerekecek.



Pana'nın nasıl göründüğünü biliyorum, zaten o yüzden 'evet, kesinlikle' dedim. Olympiakos'un iyi olacağını düşünüyorum. Ancak takımınızın büyük bir parçası oynamadan bunu söylemek zor."



FENERBAHÇE'Yİ BİLEMİYORUM...



James, Fenerbahçe Beko 10 maçta 8 galibiyetle başlamasına rağmen, ikna olmadığını belirten ifadeler kullandı:



"Fenerbahçe... Bilmiyorum, hoşuma gitmiyor. Wade Baldwin harika görünmüyor. Gardları olmadan oynuyorlar. Bir maçta 97 kez post-up yaptıklarını izledim. Bundan hoşlanmadım.



Kağıt üzerinde oyuncuları görüyoruz ve her şeyin harika olacağını varsayıyoruz sanki. Mesela Wade, Wade gibi oynamaya başladığında diğerleri topa daha az dokunacak. Bu yüzden şut attığı zaman, bazı şeyler daha az olacak. Belki Nigel yeterince top kullanamadığı için kızacak. Her şey olabilir.



Tüm takımları sağlıklıyken nasıl göründüklerini görene kadar Fenerbahçe'yi tahmin etmek zor olacak. Ancak, belli ki iyi bir kadroları olacak.



Fenerbahçe şampiyon olur mu? Bilmiyorum. Final Four adayı mı? Evet. Bir sezon Zalgiris, Final Four'a kalmıştı ama şampiyonluk adayı değildi."



"REAL MADRID TOPARLAR"



Monaco yıldızı ayrıca Real Madrid'in yavaş başlangıcına da değinerek, takımın eninde sonunda toparlanacağına inandığını vurguladı:.



"Madridli olan ve oyun tarzlarına ve işlerin gidişatına alışmış birçok oyuncuyu kaybettiler. Onların yerini iyi bir şekilde doldurduklarını düşünmüyorum. Chacho asıl adamdı. 15 dakika oynasa bile o 15 dakikanın hakkını verebilen bir oyuncuydu.



Fabien Causeur iki ay kadro dışı kalabilir ve sonraki iki ay ise harika basketbol oynayabilirdi. Keza Rudy de aynıydı. Guerschon Yabusele, zorlandığınız maçlarda sizin adamınız olabilir, kritik ribaundlar alabilir ve sertlik getirebilirdi. Vincent Poirier da büyük bir yardımdı.



Kimsenin yerini asla dolduramadılar demiyorum fakat o kadar da iyi doldurmadıklarını düşünüyorum. Xavier Rathan-Mayes iyi bir oyuncu ama bazı maçlarda oynayıp bazılarında oynamamak da zorlu bir durum. Rudy'nin yerine kimin geçtiğini bilmiyorum.



Andres Feliz, Chacho gibi olabilir mi? Pek sayılmaz. Muhtemelen onun tam tersidir. Chacho sıfırdan bir şeyler yaratabilen bir adamdır.



Ve ayrıca şahsen Yabusele'nin 5 yıl boyunca EuroLeague'deki en az değer verilen oyunculardan biri olduğunu düşünüyorum. Sırf çok güvenilir olması bile onu en iyilerden biri yapıyordu. Onun için oyun kurmanıza bile gerek yoktu; her türlü 12-15 sayısını atıp 6 ribaundını çekerdi.



Bence asıl sorunları Yabusele'ydi ve onun yerini pek dolduramadılar. Ve sanırım bunu Deck, Ndiaye ve Hezonja ile yapmaya çalışmışlardı. Fakat bu isimler farklı. Yine de playofflara kalacaklarını düşünüyorum ve onlarla karşı karşıya gelmek de korkunç olurdu."