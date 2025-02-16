Jakirovic: 'Takımımı kutluyorum'

Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic, Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından basın toplantısında açıklama yaptı.



Jakirovic, uzatmada gelen beraberlik golünü hak ettiklerini dile getirdi.



Takımını gösterdiği performanstan dolayı tebrik eden Bosna Hersekli teknik adam, "Takımımı kutluyorum. Bugün çok iyi mücadele ettiler, çok iyi bir maç çıkardılar. Taktiksel planı sahada harfiyen uyguladılar. Savunmada sadece bir hata yaptık. Rakibimiz de bu hatamızı cezalandırdı. Ancak pes etmedik. Maçın sonuna kadar geri dönmek için mücadele ettik ve dört önemli gol fırsatı yakaladık. Maçın sonunda da beraberlik golünü bulduk. Bu golü de hak ettiğimizi düşünüyorum. Böyle devam etmemiz gerekiyor. Bundan sonra da puan veya puanlar almaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



