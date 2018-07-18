Jahlil Okafor'un yeni rotası Çin olabilir!

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Philadelphia 76ers ve Brooklyn Nets formaları giyen Jahlil Okafor'un Çin takımlarından teklif aldığı öne sürüldü.Çin basınında çıkan haberlerde; NBA'den kontrat alamayan ve şu an boşta olan Jahlil Okafor ile birçok Çin takımının ilgilendiği ve menajerleri aracılığıyla tekliflerin iletildiği belirtildi. Okafor'un düşünmek için süre istediği ve NBA'dan teklif bekleyeceği, gelmemesi halinde Çin'e gidebileceği yazıldı.2015 draftında Philadelphia 76ers tarafından 3. sırada ve Kristaps Porzingis'in üzerinde seçilen Jahlil Okafor, Duke'te gösterdiği performansla dikkat çekmişti.76ers'ta oynadığı 3 yıl boyunca süreleri sürekli azalan Okafor, geçen sezon Brooklyn Nets'te çıktığı 26 maçta ortalama olarak 12.6 dakika süre alıp 6.4 sayı ve 2.9 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.