Jae Crowder, Sacramento yolcusu

Tecrübeli oyuncu Jae Crowder'ın yakında Sacramento Kings'e katılmasının beklendiği iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Jae Crowder, Sacramento yolcusu
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27 Kasım 2024 13:18
Tecrübeli oyuncu Jae Crowder'ın yakında Sacramento Kings'e katılmasının beklendiği iddia edildi.

ESPN'den Shams Charania, şu anda serbest oyuncu olan Crowder'ın Kings ile anlaşmaya yakın olduğunu bildirdi. 8-10'luk bir dereceye sahip olan ve sakatlıklarla mücadele eden Kings, 34 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katarak forvet rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor.

Sertliği ve savunma becerisiyle bilinen çok yönlü bir oyuncu olan Crowder, kariyeri boyunca 9,4 sayı, 4,3 ribaund ve 1,6 asist ortalamalara sahip.

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