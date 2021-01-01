Jackson: "Melo, nasıl bir lider olunacağını bilmiyordu"

Eski New York Knicks başkanı Phil Jackson, eski süperstarı Carmelo Anthony'nin "bir oyuncu olarak nasıl lider olunacağını bilmediğini" söyledi.



Jackson, 'Curious Leader' isimli bir podcast'e konuk oldu ve şu anda Portland Trail Blazers forması giyen Melo hakkında şu açıklamalarda bulundu:



"Carmelo bana göre bir lider olmak istiyordu, ancak bir oyuncu olarak nasıl lider olunacağını tam olarak bildiğini sanmıyorum. Ve bence kişiliğinin gücü, takıma koçluk yapması istenen bazı antrenörleri korkutuyordu. Yani aslında oyuncular ve koçlar arasında olması gereken o uyum yoktu. Ve ben kendi inançlarımla ne kadar işin içine dahil olmaya çalışmış olsam da, böyle bir durumun içinde işleri dikte etmeye çalışmak, ayakları yere basan bir sonuç vermezdi."



Carmelo, Knicks'te oynadığı yedi sezonda en fazla playoff yarı finallerine yükselebilmişti.



