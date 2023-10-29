29 Ekim

Ivo Vieira: ''Ağır bir yenilgi aldık''

Pendikspor teknik direktörü Ivo Vieira, Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ivo Vieira: ''Ağır bir yenilgi aldık''
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29 Ekim 2023 21:39
Pendikspor teknik direktörü Ivo Vieira, Fenerbahçe'ye karşı aldıkları 5-0'lık mağlubiyetin ardından açıklamalarda bulundu. 

Karşılaşmayı değerlendiren Vieira, "Bu maçın zor olacağını biliyorduk. Fenerbahçe'ye karşı ilk 30 dakika oyunu iyi tuttuk. Golden sonra organizasyonu kaybettik ve peşinden bir gol daha yedik. Ağır bir sonuç aldık.'' dedi.

Vieira ayrıca, ''Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı defansta iyi organize olmak istiyorduk. Orta sahada çok top yapamadık, topu çok kaybettik. Oyunun kontrolünü de kaybettik ve sonuç böyle oldu." ifadelerini kullandı.

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