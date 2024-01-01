Ivan Toney'in bonservisi cep yakıyor!

Brentford, golcü oyuncusu Ivan Toney'in bonservis bedelini belirledi. İngiliz ekibi, Toney'den 95 milyon euro gelir bekliyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Ivan Toney'in bonservisi cep yakıyor!
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01 Ocak 2024 16:54
Premier Lig ekibi Brentford, gözde oyuncusu Ivan Toney'in bonservis fiyatını belirledi.

Bahis oynadığı gerekçesiyle futboldan 8 ay men cezası alan Ivan Toney, 16 Ocak'ta futbol sahalarına dönme hazırlığı yapıyor.

BEKLENTİ 95 MİLYON EURO

Bu doğrultuda adı şimdiden birçok ekiple anılmaya başlayan Toney için Brentford harekete geçti. İngiliz ekibi, 27 yaşındaki golcünün bonservis bedelini 95 milyon euro olarak belirledi.

ARSENAL, OYUNCUYU İSTİYOR

İngiliz basınında yer alan habere göre; İngiliz golcü için Arsenal devrede. Kırmızı-beyazlı ekibin oyuncunun durumunu takip ettiği belirtilirken, Toney için istenen 95 milyon euro'luk bir bedelin transfere engel olabileceği öne sürüldü.

SEZON PERFORMANSI

Ivan Toney, geçtiğimiz sezon Premier Lig'de çıktığı 33 maçta 20 gol atarak Premier Lig'in en golcü üçüncü oyuncusu olmayı başardı.

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