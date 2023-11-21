Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu maçında Ukrayna ile İtalya karşılaştı. Bay Arena'da oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi ve İtalya, Ukrayna'yı geride bırakarak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.



İtalya'da Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık giden Nicolo Zaniolo, karşılaşmada 71. dakika süre aldı.



Bu sonuçla birlikte, her iki takımda puanını 14'e yükseltse de ikili averajda önde bulunan İtalya, İngiltere'nin ardından grubu ikinci bitirerek Almanya biletini kapan taraf oldu.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU