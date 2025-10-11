11 Ekim
Letonya-Andora
2-2
11 Ekim
Macaristan-Ermenistan
2-0
11 Ekim
Norveç-İsrail
5-0
11 Ekim
Bulgaristan-Türkiye
1-6
11 Ekim
İspanya-Gürcistan
2-0
11 Ekim
Portekiz-İrlanda
1-0
11 Ekim
Estonya-İtalya
1-3
11 Ekim
Sırbistan-Arnavutluk
0-1

İtalya, kritik virajı hatasız döndü

Dünya Kupası yolunda puan kaybına tahammülü olmayan İtalya, Estonya deplasmanında kazandı.

calendar 11 Ekim 2025 23:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
İtalya, kritik virajı hatasız döndü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 6. maç haftasında Estonya ile İtalya karşı karşıya geldi. Le Coq Arena'da oynanan mücadeleyi konuk ekip İtalya 3-1'lik skorla kazandı.

İtalya'ya galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Moise Kean, 38. dakikada Mateo Retegui ve 74. dakikada Francesco Esposito kaydetti.

Estonya'nın tek golü ise 77. dakikada Rauno Sappinen attı.


Gök mavililerde Retegui, 30. dakikada bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonucuna ardından İtalya, 5 maçta 12 puanla grupta Norveç'in ardından ikinci sıraya yükseldi. Estonya ise 6 maçta 3 puanla 4. sırada kaldı.

İtalya, bir sonraki maçında grup 3'üncüsü İsrail ile kritik bir maça çıkacak. Estonya ise grupta tek puan aldığı Moldova'yı ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.