Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nda İtalya, sahasında Malta'yı konuk etti.
Bari şehrinde bulunan San Nicola Stadı'nda oynanan maçı İtalya 4-0'lık skorla kazanarak gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.
Maçın 32. dakikasında sahneye çıkan deneyimli oyuncu Bonaventura'nın şık golüyle öne geçen İtalya, 45+1'de Berardi ile farkı ikiye çıkararak soyunma odasına gitti.
İkinci yarıda da rahat bir oyun ortaya koyan İtalya, 64. dakikada Berardi'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. 90+4'de ise Frattesi son sözü söyledi ve skoru 4-0 olarak ilan etti.
Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki 5. maçında 3. galibiyetini elde ederek 10 puana yükseldi. Malta ise grupta puansız olarak son sıradan kurtulamadı.
Bari şehrinde bulunan San Nicola Stadı'nda oynanan maçı İtalya 4-0'lık skorla kazanarak gruptaki üçüncü galibiyetini elde etti.
Maçın 32. dakikasında sahneye çıkan deneyimli oyuncu Bonaventura'nın şık golüyle öne geçen İtalya, 45+1'de Berardi ile farkı ikiye çıkararak soyunma odasına gitti.
İkinci yarıda da rahat bir oyun ortaya koyan İtalya, 64. dakikada Berardi'nin golüyle skoru 3-0'a getirdi. 90+4'de ise Frattesi son sözü söyledi ve skoru 4-0 olarak ilan etti.
Bu sonucun ardından İtalya, gruptaki 5. maçında 3. galibiyetini elde ederek 10 puana yükseldi. Malta ise grupta puansız olarak son sıradan kurtulamadı.