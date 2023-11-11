İtalya'da Nicolo Zaniolo kararı!

Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniolo, hakkındaki bahis soruşturmasının ardından yeniden İtalya Milli Takımı'na davet edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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İtalya'da Nicolo Zaniolo kararı!
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11 Kasım 2023 17:17
Aston Villa forması giyen Nicolo Zaniolo, İtalya Milli Takımı'na geri döndü.

İtalya Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Kuzey Makedonya ve Ukrayna ile oynanacak maçların kadrosunda 24 yaşındaki futbolcuya da yer verdi.

GEÇEN AY KAMPTAN AYRILMIŞTI

Zaniolo, hakkında bahis soruşturması açılmasının ardından geçen ay İtalya Milli Takımı kadrosundan çıkartılmıştı.

Zaniolo, bahis soruşturmasının ardından savcılığa verdiği ifadede futbol maçlarına bahis oynamadığını sadece kart oyunları oynadığını söylemişti.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Zaniolo'nun futbol maçlarına bahis oynadığının kanıtlanmadığı ve bu nedenle teknik direktör Luciano Spalletti tarafından yeniden milli takım kadrosuna alındığı aktarıldı.

İKİ FUTBOLCU CEZA ALDI!

Zaniolo'nun kart oyunları nedeniyle sadece para cezası almasının beklendiği ifade edildi.

Juventus forması giyen Nicolo Fagioli 7, Newcastle United'ın oyuncusu Sandro Tonali ise bahis nedeniyle 10 ay futboldan men cezası almıştı.

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