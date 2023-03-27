Beşiktaş macerasına iyi bir giriş yapmasına rağmen ilerleyen dönemde düşüşe geçen Jackson Muleka ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Siyah Beyazlılar, İsviçreli teknik direktör Marcel Koller'in ısrarla istediği Kongolu oyuncunun bonservisini belirledi.



Kasımpaşa'da yaptığı çıkış sonrası Beşiktaş'ın sezon başında Standard Liege'den 3.35 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Jackson Muleka, lige iyi bir giriş yapmış ancak sonrasında performans olarak geriye gitmişti. Bundan dolayı eleştirilerin hedefinde olan Demokratik Kongolu forvete son olarak Mısır Ligi ekiplerinden Al Ahly talip olmuş ancak transfer gerçekleşmemişti.



ŞENOL GÜNEŞ'İN GÖZÜNE GİREMEDİ



Teknik direktör Şenol Güneş'in öncelikli kadro planlaması içinde yer almayan Muleka'nın sezon sonu takımdan ayrılması bekleniyor. Sezon başında etkili bir görüntü sergilese de sonrasında düşüşe geçen Jackson Muleka, Şenol Güneş'in döneminde de çıkışa imza atamamıştı.



MARCEL KOLLER ISRARCI!



Beşiktaş'ta Jackson Muleka'nın Al Ahly'ye transferi devre arasında direkten dönmüştü ancak çanlar yine onun için çalıyor. Mısır basınında çıkan haberlere göre Al-Ahly takımının teknik direktörü İsviçreli Marcel Koller, yaz transfer döneminde Jackson Muleka'yı almak istiyor.



BEŞİKTAŞ'IN TALEBİ 5 MİLYON EURO



Arap kulübünün 4 milyon dolar seviyesine kadar çıkması beklenen transferde Beşiktaş'ın talebi ise 5 milyon Euro. Beşiktaş'ta bu sezon 25 resmi maça çıkan ve 5 gol, 1 asistle skor katkısı yapan Muleka, 3 milyon 350 bin Euro bonservisle Standart Liege'den transfer edildi.



