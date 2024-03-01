İşte Zinedine Zidane'nin istediği 3 takım!

Real Madrid'den 2021 yılında ayrılmasının ardından herhangi bir takımda görev almayan Zinedine Zidane için sürpriz bir açıklama geldi.



Zidane'nin eski takım arkadaşı Thomas Gravesen, "Onunla iki yıl önce Madrid'de konuştum ve bana kabul edeceği 3 takım olduğunu söyledi. Bunlar; Marsilya, Real Madrid ve Fransa Milli Takımı. Zidane'ye antrenmanları özleyip özlemediğini sorduğumda, sadece bu üç takım için uygun olduğunu söyledi" dedi.



Fransız teknik adamın adının Manchester United ile anılmasını değerlendiren Gravesen, "Madrid'de sahip olduğu takım harikaydı, en başından beri buna hazırlıklıydı. United'da durum farklı, şimdi o takımı nasıl yönetirdi bilmiyorum" şeklinde konuştu.



Zinedine Zidane'nin adı Manchester United dışında son dönemde Bayern Münih ile de anılmıştı.





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