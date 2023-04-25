İşte Süper Lig'de puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta tamamlandı. İşte alınan sonuçlar, puan durumu ve fikstür...

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İşte Süper Lig'de puan durumu
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25 Nisan 2023 01:19
Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta oynanan 3 maçla sona erdi.

Ligde zirve takipçisi Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Günün diğer maçlarında ise Medipol Başakşehir deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Lider Galatarasay 70 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 64 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.

Sonuçlar

HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: 0-2

Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: 1-2

Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 5-3

Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-3

Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: 2-4

Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2

Fenerbahçe- İstanbulspor: 3-3

Puan durumu

Ligde sona eren 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

  O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 29 22 4 3 67 23 44 70
2.FENERBAHÇE 29 20 4 5 72 36 36 64
3.BEŞİKTAŞ 30 18 8 4 57 28 29 62
4.ADANA DEMİRSPOR 30 16 9 5 62 33 29 57
5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 29 14 6 9 41 32 9 48
6.TRABZONSPOR 29 13 6 10 46 42 4 45
7.YUKATEL KAYSERİSPOR 30 14 3 13 49 51 -2 45
8.ARABAM.COM KONYASPOR 30 10 12 8 38 33 5 42
9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 29 10 11 8 63 54 9 41
10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 30 10 7 13 41 42 -1 37
11.CORENDON ALANYASPOR 30 9 8 13 45 55 -10 35
12.MKE ANKARAGÜCÜ 29 10 4 15 37 43 -6 34
13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 29 9 6 14 40 47 -7 33
14.KASIMPAŞA 30 9 6 15 37 51 -14 33
15.İSTANBULSPOR 29 8 5 16 36 58 -22 29
16.BITEXEN GİRESUNSPOR 29 6 9 14 30 54 -24 27
17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 29 6 7 16 31 51 -20 25
18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 29 5 8 16 38 54 -16 23
19.ATAKAŞ HATAYSPOR 29 6 5 18 19 62 -43 23
32. haftanın programı

Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:

28 Nisan Cuma:

20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)

29 Nisan Cumartesi:

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)

30 Nisan Pazar:

16.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)

1 Mayıs Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Not: Gaziantep FK'yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor'u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen ekip olacak.

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