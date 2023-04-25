İşte Süper Lig'de puan durumu

O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 29 22 4 3 67 23 44 70 2.FENERBAHÇE 29 20 4 5 72 36 36 64 3.BEŞİKTAŞ 30 18 8 4 57 28 29 62 4.ADANA DEMİRSPOR 30 16 9 5 62 33 29 57 5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 29 14 6 9 41 32 9 48 6.TRABZONSPOR 29 13 6 10 46 42 4 45 7.YUKATEL KAYSERİSPOR 30 14 3 13 49 51 -2 45 8.ARABAM.COM KONYASPOR 30 10 12 8 38 33 5 42 9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 29 10 11 8 63 54 9 41 10.DEMİR GRUP SİVASSPOR 30 10 7 13 41 42 -1 37 11.CORENDON ALANYASPOR 30 9 8 13 45 55 -10 35 12.MKE ANKARAGÜCÜ 29 10 4 15 37 43 -6 34 13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 29 9 6 14 40 47 -7 33 14.KASIMPAŞA 30 9 6 15 37 51 -14 33 15.İSTANBULSPOR 29 8 5 16 36 58 -22 29 16.BITEXEN GİRESUNSPOR 29 6 9 14 30 54 -24 27 17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ 29 6 7 16 31 51 -20 25 18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR 29 5 8 16 38 54 -16 23 19.ATAKAŞ HATAYSPOR 29 6 5 18 19 62 -43 23

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta oynanan 3 maçla sona erdi.Ligde zirve takipçisi Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Günün diğer maçlarında ise Medipol Başakşehir deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.Lider Galatarasay 70 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 64 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: 0-2Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: 1-2Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 5-3Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-3Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: 2-4Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2Fenerbahçe- İstanbulspor: 3-3Ligde sona eren 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)16.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)Not: Gaziantep FK'yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor'u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen ekip olacak.