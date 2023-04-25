İşte Süper Lig'de puan durumu

Spor Toto Süper Lig'de 31. hafta oynanan 3 maçla sona erdi.
Ligde zirve takipçisi Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Günün diğer maçlarında ise Medipol Başakşehir deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Lider Galatarasay 70 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 64 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.
Sonuçlar
HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: 1-2
Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 5-3
Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-3
Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: 2-4
Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Fenerbahçe- İstanbulspor: 3-3
Puan durumu
Ligde sona eren 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
32. haftanın programı
Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
28 Nisan Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)
29 Nisan Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)
30 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Not: Gaziantep FK'yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor'u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen ekip olacak.
Ligde zirve takipçisi Fenerbahçe sahasında İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldı. Günün diğer maçlarında ise Medipol Başakşehir deplasmanda Bitexen Giresunspor'u 4-2, Demir Grup Sivasspor da deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
Lider Galatarasay 70 puanla zirvedeki yerini korurken, Fenerbahçe 64 puanla ikinci sırada takibini sürdürdü.
Sonuçlar
HangiKredi Ümraniyespor-Beşiktaş: 0-2
Kasımpaşa-Arabam.com Konyaspor: 1-2
Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor: 5-3
Galatasaray-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-3
Bitexen Giresunspor-Medipol Başakşehir: 2-4
Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor: 1-2
Fenerbahçe- İstanbulspor: 3-3
Puan durumu
Ligde sona eren 31. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.GALATASARAY
|29
|22
|4
|3
|67
|23
|44
|70
|2.FENERBAHÇE
|29
|20
|4
|5
|72
|36
|36
|64
|3.BEŞİKTAŞ
|30
|18
|8
|4
|57
|28
|29
|62
|4.ADANA DEMİRSPOR
|30
|16
|9
|5
|62
|33
|29
|57
|5.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
|29
|14
|6
|9
|41
|32
|9
|48
|6.TRABZONSPOR
|29
|13
|6
|10
|46
|42
|4
|45
|7.YUKATEL KAYSERİSPOR
|30
|14
|3
|13
|49
|51
|-2
|45
|8.ARABAM.COM KONYASPOR
|30
|10
|12
|8
|38
|33
|5
|42
|9.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
|29
|10
|11
|8
|63
|54
|9
|41
|10.DEMİR GRUP SİVASSPOR
|30
|10
|7
|13
|41
|42
|-1
|37
|11.CORENDON ALANYASPOR
|30
|9
|8
|13
|45
|55
|-10
|35
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|29
|10
|4
|15
|37
|43
|-6
|34
|13.FRAPORT TAV ANTALYASPOR
|29
|9
|6
|14
|40
|47
|-7
|33
|14.KASIMPAŞA
|30
|9
|6
|15
|37
|51
|-14
|33
|15.İSTANBULSPOR
|29
|8
|5
|16
|36
|58
|-22
|29
|16.BITEXEN GİRESUNSPOR
|29
|6
|9
|14
|30
|54
|-24
|27
|17.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ
|29
|6
|7
|16
|31
|51
|-20
|25
|18.HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR
|29
|5
|8
|16
|38
|54
|-16
|23
|19.ATAKAŞ HATAYSPOR
|29
|6
|5
|18
|19
|62
|-43
|23
Süper Lig'de 32. hafta müsabakalarının programı şu şekilde:
28 Nisan Cuma:
20.00 Corendon Alanyaspor-HangiKredi Ümraniyespor (Kırbıyık Holding)
29 Nisan Cumartesi:
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fraport TAV Antalyaspor (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Trabzonspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Sivas 4 Eylül)
30 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Vodafone Park)
1 Mayıs Pazartesi:
20.00 İstanbulspor-Bitexen Giresunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
Not: Gaziantep FK'yı konuk etmesi gereken Yukatel Kayserispor ile Atakaş Hatayspor'u ağırlaması gereken Medipol Başakşehir 32. haftayı hükmen kazanarak geçecek. Adana Demirspor da haftayı bay geçen ekip olacak.
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