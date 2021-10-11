İşte olay telsiz konuşmaları: Lewis & Bono

İstanbul Park'taki 9. Formula yarışına damga vuran olay Mercedes-AMG Petronas pilotu Lewis Hamilton ile yarış mühendisi Peter 'Bono' Bonnington arasındaki radyo telsiz konuşmaları oldu.



Lewis Hamilton, pit yapmadan yarışı bitirmek isterken Bono ise lastikleri değiştirmeleri gerektiğini savundu.



İşte Hamilton ve Bono arasındaki telisz konuşmaları:



32. TUR



Bono: Alonso pit yaptı. 5 saniye önümüzde olacak.



Hamilton: Fernando Alonso ile mi yarışıyorum?



Bono: Negatif.



Hamilton: Hangi lastikleri kullanıyor?



Bono: Alonso yeni intermediate lastikler taktı. Onun durumuna bakıp seni bilgilendireceğiz.



37. TUR



Bono: Pit çıkışında trafik olacak. Verstappen pitten yeni intermediate lastikler ile çıkacak.



Bono: Verstappen iki saniye önümüzde.



Hamilton: Nasıl önümüzde olabilir?



Bono: Evet Lewis, Perez ile mücadele ederken çok önemli saniyeleri kaybettik.



Hamilton: Perez ile mücadele ettiğimiz için kaybettik, öyle mi?



Bono: Bizim pit aralığımızda trafik olacak.



Hamilton: Lastikler iyi durumda.



Bono: Anladım Lewis. Vettel orta hamur lastiklere geçti ama zorlanıyor.



Hamilton: Evet, orta hamurlar için henüz çok erken.



Bono: Vettel çok zorlanıyor.



Hamilton: Arka sağ lastiği göremiyorum. Kontrol etmeniz lazım.



Bono: Tamam. Bakıyoruz.



Bono: Alonso önümüzde ve trafik var. Sağ arka lastik iyi görünüyor.



40. TUR



Bono: Alonso için mavi bayraklar sallanmaya başladı. (Editör notu: Tur farkı yiyen pilotlar, tur farkı atan pilotlara yol vermek zorunda. Bunun için mavi bayrak sallanıyor) Önünde Verstappen var. Verstappen 1.35'li turlar atıyor.



Hamilton: Bu lastikleri doğru sıcaklık aralığında tutmak çok zor.



Bono: Tamamdır, anladım.



Bono: Leclerc ilk sırada. Hala pite girmedi. 15 saniye önümüzde ve pite girmeden bitirmeyi deniyor.



Hamilton: Kim?



Bono: Leclerc.



41. TUR



Bono: Leclerc 34.6 ile tur atıyor. Valtteri ise 34.0.



Bono: Pit pit, pit pit!



Hamilton: Neden?



Bono: Yeni intermediate lastikleri takmamız lazım. Gasly tarafından tehdit altındayız.



Hamilton: Aynı şeyi düşünmüyorum adamım.



Hamilton: Daha mı hızlı olacağız ki?



Bono: Ricciardo'nun verileri elimizde, 33.5 ile tur atıyor.



Bono: Ayrıca Gasly yeni intermediateler ile 33.5'a indi.



Hamilton: Bence pite girmeden devam etmeliyiz adamım.



Bono: Tamam. 1 tur daha dışarıda kalacağız. Bize düşünmek için biraz süre ver.



Hamilton: Kuru lastiklere çok yakınız.



Bono: Anladım Lewis, henüz kararımızı vermedik. Gasly'nin pit aralığımıza 5 saniye kadar yaklaştığını bil.



Hamilton: Bir sürü zaman kaybediyoruz.



Bono: Anladım. Dışarıda kalıyoruz, pite girmiyoruz. Perez 15 saniye geride. 34.8 ile tur atıyor. Şu anda tehdit değil.



Hamilton: Tamam. Yol tutuş iyi değil ama asfalt kuruyor.



45. TUR



Bono: 14 tur kaldı.



Bono: Perez'in son turu 34.9. Gasly ise 34...



Hamilton: Neden bu lastikler ile sona kadar gitmiyoruz.



Hamilton: Asfalt kuruyor.



Bono: Anladım Lewis. Şu an tartışma halindeyiz.



Bono: Leclerc 35.5 ile tur atıyor. Zorlanmaya başladı.



Bono: Tsunoda trafikte önümüzde.



Bono: Oerez 34.5 ile tur attı, Gasly 35.



45. TUR



Bono: Leclerc pite girdi. Leclerc pite girdi. 3. sırada, 11 tur kaldı.



Bono: Perez 13.5 saniye gerimizde, son turu 33.7.



Bono: Lewis, lastiklerle ilgili bizi bilgilendirir misin?



Hamilton: Biraz kaygan ama iyi durumda.



Bono: Tamam anladım.



Bono: Lewis, farkları görüyoruz. Gasly 33.6 ile turladı. 3 saniye kadar güvenli mesafemiz kaldı.



Bono: Lewis, bu tur pite girmeyi düşünmeliyiz. Yerimizi Gasly'e kaptırmadan önce son şansımız. 8 tur kaldı.



Hamilton: Emin misin? Tamam.



Bono: Eminim pit pit, pit pit. Pite girmeliyiz.



Hamilton: Son turum gayet iyiydi.



Bono: Pit çıkışında beyaz çizgilere dikkat et.



Bono: Gasly 3 saniye gerimizde, 3 saniye. Perez 6 saniye önümüzde.



51. TUR



Hamilton: Kahretsin adamım. Neden bu kadar boşluk verdik?



Bono: Pozisyonumuzu kaybedeceğiz gibi görünüyor. Perez ve Leclerc 6 saniye önümüzde.



Bono: 34.6 ile turladık. En hızlı tur 31.9.



Bono: Son turun iyi bir turdu. Strat 5'e geçebilirsin, ihtiyacın varsa...



Hamilton: Hangi sıradayım?



Bono: 5'incisin. Leclerc 36 ile tur attı.



Hamilton: Bu durumda olmamalıydık adamım.



Hamilton: Büyük hata yaptık, size söylemiştim.



Bono: Anladım Lewis. Perez'e karşı zaman kaybediyoruz. Bunu daha sonra tartışırız. Gasly 1.7 saniye arkadamızda.



Bono: Gasly 1 saniye arkadamızda.



Hamilton: Beni yalnız bırak!



Bono: Tamam Lewis, 1 tur daha var. Strat 5'e geçebilirsin.



Bono: 5. bitirdik. Bunun için üzgünüm. Daha sonra konuşacağız. Strat 1'e geçebilirsin.



