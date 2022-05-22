İşte kadın futbol liginde küme düşenler ve yarı finalistler!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı finaline yükselen takımlarla, play-out turu sonucunda 1. Lig'e düşen ekipler belli oldu.



Ligde play-off çeyrek finalinde rakiplerini eleyen Fenerbahçe, ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük ve Beşiktaş Vodafone yarı finale çıktı.



Kümede kalanların belirlendiği play-out turunda oynanan maçlardan sonra ise İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor, Bitexen Sivasspor, Kocaeli Bayan FK ve Yukatel Kayseri 1. Lig'e düştü.



Yapılan rövanş müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:



- Play-off çeyrek final



Fenerbahçe-Hakkarigücü: 3-0



Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor: 2-0



ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 4-0



Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor: 4-2



- Play-out



Dudullu-Kocaeli Bayan FK: 2-0



Bitexen Sivasspor-Kireçburnu: 2-2 (Penaltılar: 3-4)



Altay-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor: 2-1



Hatayspor-Yukatel Kayseri: 2-0 (Penaltılar: 4-3)





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