İşte kadın futbol liginde küme düşenler ve yarı finalistler!

Fenerbahçe, ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük ve Beşiktaş Vodafone yarı finale yükselirken, İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor, Bitexen Sivasspor, Kocaeli Bayan FK ve Yukatel Kayseri küme düştü.

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İşte kadın futbol liginde küme düşenler ve yarı finalistler!
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22 Mayıs 2022 23:48
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde play-off yarı finaline yükselen takımlarla, play-out turu sonucunda 1. Lig'e düşen ekipler belli oldu.

Ligde play-off çeyrek finalinde rakiplerini eleyen Fenerbahçe, ALG Spor, Wulfz Fatih Karagümrük ve Beşiktaş Vodafone yarı finale çıktı.

Kümede kalanların belirlendiği play-out turunda oynanan maçlardan sonra ise İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor, Bitexen Sivasspor, Kocaeli Bayan FK ve Yukatel Kayseri 1. Lig'e düştü.

Yapılan rövanş müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

- Play-off çeyrek final

Fenerbahçe-Hakkarigücü: 3-0

Wulfz Fatih Karagümrük-Fatih Vatanspor: 2-0

ALG Spor-Bitexen 1207 Antalyaspor: 4-0

Beşiktaş Vodafone-Konak Belediyespor: 4-2

- Play-out

Dudullu-Kocaeli Bayan FK: 2-0

Bitexen Sivasspor-Kireçburnu: 2-2 (Penaltılar: 3-4)

Altay-İlkadım Belediye Yabancılar Pazarspor: 2-1

Hatayspor-Yukatel Kayseri: 2-0 (Penaltılar: 4-3)

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