İşte Jorge Jesus'un vazgeçilmez oyuncuları

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna oturantakımla çalışmalara yeni başlasa da ilk kadro planlamalarını yaptı. Portekizli hoca, Avrupa'nın önemli kulüplerinin takibinde olanSözcü Gazetesi'nden İrfan Yirmibeş'in haberine göre; Güney Koreli oyuncu içindiyen Jesus'un talebini uygun bulan yönetiminteklifi yapmaya hazırlandığı belirtiliyor. Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki, Güney Kore'nin de Dünya Kupası'ndaki performansı, Kim'in değerini artırabilir.Jorge Jesus'un diğer gözdesi ise Türk futbolunun gelecek vaat eden yıldızlarından17 yaşındaki futbolcusunun oyun zekasına hayran kalan Portekizli hocanın,belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, 10 numara pozisyonuna Lincoln Henrique'yi transfer etse de Jesus'un Arda için diziliş veya sistem değişikliği yapabileceği öğrenildi. Deneyimli çalıştırıcının teknik ekipteki asistanlarından da Arda'nın gelişimine yardımcı olmalarını istediği belirtildi.