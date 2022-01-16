İşte Galatasaray'da Torrent'in seçimleri

Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent, ilk maçında Hatayspor deplasmanında ideale yakın bir 11 tercih etti.İspanyol hoca, Muslera'nın yokluğunda Fatih Terim döneminde olduğu gibi kalede İsmail Çipe'ye şans verdi. Sarı-kırmızılıların geri dörtlüsü; Sacha Boey, Alpaslan Öztürk, Marcao, Van Aanholt'tan oluştuGalatasaray'da orta sahada ise; Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau ve Kerem yer aldı. Hatay'da Galatasaray'ın gol ayağı ise Halil Dervişoğlu oldu.