İşte Galatasaray'da Torrent'in seçimleri

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, Hatayspor'a karşı ideale yakın bir 11 sahaya sürdü.

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İşte Galatasaray'da Torrent'in seçimleri
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16 Ocak 2022 18:04
Galatasaray'da yeni teknik direktör Domenec Torrent, ilk maçında Hatayspor deplasmanında ideale yakın bir 11 tercih etti.

İspanyol hoca, Muslera'nın yokluğunda Fatih Terim döneminde olduğu gibi kalede İsmail Çipe'ye şans verdi. Sarı-kırmızılıların geri dörtlüsü; Sacha Boey, Alpaslan Öztürk, Marcao, Van Aanholt'tan oluştu

Galatasaray'da orta sahada ise; Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau ve Kerem yer aldı. Hatay'da Galatasaray'ın gol ayağı ise Halil Dervişoğlu oldu.



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