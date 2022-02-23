İşte Galatasaray'da menajerlere ödenen para!

Galatasaray Başkan Burak Elmas, 1000 üyenin katıldığı dijital toplantıda önceki dönemlerde menajerlere ödenen ücretlerle ilgili açıklama yaptı.



Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre; Başkan Elmas, Dursun Özbek döneminde 12 milyon Euro, Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon Euro, kendi dönemlerinde ise 4 milyon Euro menajerlik ücreti ödendiğini açıkladı.



2015-2022 arası 39 milyon euro menajerlik komisyonunun, 51 futbolcu 66 menajer için ödendiğini aktaran Elmas'ın Radamel Falcao ve Jesse Sekidika için yaptığı bilgilendirme ise dikkat çekti.



Elmas, Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bonservis ödenmeden gelen Jesse Sekidika transferi için oyuncunun menajerine 1.6 milyon euro ödendiğini açıkladı, Kolombiyalı süperstar Radamel Falcao'nun Eylül 2019'da Monaco'nun bedelsiz transferindeki menajerlik ücretinin ise 3 milyon Euro olduğunu aktardı.



TRANSFERLERİN MALİYETİ



Devre arası transferlerinin maliyetlerini de duyuran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sezon sonuna kadar kiralanan Pulgar'a 750 bin Euro, Pena'ya 375 bin Euro ödeneceğini açıkladı. Semih Kaya, yarım sezon için 4 milyon TL alacak. Bu sezon 750 bin Euro alacak olan Gomis'in kazanacağı önümüzdeki sezon kazanacağı ücret ise 1 milyon 750 bin Euro olacak.





İLGİLİ VİDEO