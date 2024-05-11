İşte Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın teklifi

Fenerbahçe, bu sezon ligde 19 gole etki eden Oğuz Aydın için Alanyaspor ile masaya oturdu.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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İşte Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın teklifi
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11 Mayıs 2024 11:02
Fatih Karagümrük ile sol bek Levent Mercan konusunda el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor ile sağ kanat Oğuz Aydın için temasa geçti.

Sözcü'de yer alan habere göre; Sarı - Lacivertliler, 23 yaşındaki gurbetçi hücum oyuncusuyla sezon bitmeden prensip anlaşmasına varmak istiyor.

G.SARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR

Oğuz Aydın ile Galatasaray ve Beşiktaş da ilgileniyor.

ALANYASPOR'UN İSTEĞİ, F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ

Alanyaspor'un kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı, Fenerbahçe'nin ise 3 milyon euro ve bazı genç oyuncuların takasını içeren bir teklifle işi bitirmek istediği ifade edildi.

BU SEZON LİGDE 19 GOLE ETKİ ETTİ

Alanyaspor'un 2021 yazında 238 bin euro bonservis ücretiyle Bucaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 12 gol atıp 7 asist yaptı. 

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