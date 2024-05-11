İşte Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın teklifi

Fatih Karagümrük ile sol bek Levent Mercan konusunda el sıkışan Fenerbahçe yönetimi, Alanyaspor ile sağ kanat Oğuz Aydın için temasa geçti.
Sözcü'de yer alan habere göre; Sarı - Lacivertliler, 23 yaşındaki gurbetçi hücum oyuncusuyla sezon bitmeden prensip anlaşmasına varmak istiyor.
G.SARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Oğuz Aydın ile Galatasaray ve Beşiktaş da ilgileniyor.
ALANYASPOR'UN İSTEĞİ, F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ
Alanyaspor'un kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı, Fenerbahçe'nin ise 3 milyon euro ve bazı genç oyuncuların takasını içeren bir teklifle işi bitirmek istediği ifade edildi.
BU SEZON LİGDE 19 GOLE ETKİ ETTİ
Alanyaspor'un 2021 yazında 238 bin euro bonservis ücretiyle Bucaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 12 gol atıp 7 asist yaptı.
Sözcü'de yer alan habere göre; Sarı - Lacivertliler, 23 yaşındaki gurbetçi hücum oyuncusuyla sezon bitmeden prensip anlaşmasına varmak istiyor.
G.SARAY VE BEŞİKTAŞ DA İSTİYOR
Oğuz Aydın ile Galatasaray ve Beşiktaş da ilgileniyor.
ALANYASPOR'UN İSTEĞİ, F.BAHÇE'NİN TEKLİFİ
Alanyaspor'un kapıyı 5 milyon euro'dan açtığı, Fenerbahçe'nin ise 3 milyon euro ve bazı genç oyuncuların takasını içeren bir teklifle işi bitirmek istediği ifade edildi.
BU SEZON LİGDE 19 GOLE ETKİ ETTİ
Alanyaspor'un 2021 yazında 238 bin euro bonservis ücretiyle Bucaspor'dan transfer ettiği Oğuz Aydın, bu sezon Süper Lig'de oynadığı 33 maçta 12 gol atıp 7 asist yaptı.