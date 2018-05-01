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İşte Fatih Terim'in soyunma odası konuşması

Kalan üç maçı da kazanıp 75 puana ulaşacaklarını söyleyen Terim, bu sayıyı tahtaya yazdı ve altına da "Şampiyon Galatasaray" diye ekledi.

İşte Fatih Terim'in soyunma odası konuşması
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01 Mayıs 2018 08:42
Derbi sonrası Türk Telekom Stadı'nı dolduran 47 bin taraftarla zaferin sevincini yaşayan futbolcular, soyunma odasında Fatih Terim'in yüksek hitabet yeteneğiyle yaptığı heyecan dolu konuşma ve tahtaya yazdığı "75 puan. Galatasaray şampiyon" yazısıyla adeta kendilerinden geçti.

Terim "Önümüzde sadece 270 dakika var. Bu üç maçı bugünkü cesaretten gram eksiltmeden tamamlayacağız. Havaya girmek yok. Ayaklar düz bassın. Şu an 66 puandayız, üç maç sonra 75 puanla şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz Allah'ın izniyle. Hepinize güvenim sonsuz" dedi.

Coşan futbolcular Terim'in inanç dolu bu konuşmasına alkışlarla karşılık verdi.

Ardından başlayan "Şampiyon" tezahüratları soyunma odası koridorlarında yankılandı.



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