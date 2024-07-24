İşte En-Nesyri'nin geleceği saat

Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Youssef En-Nesyri, bugün saat 14.50'de İstanbul'da olacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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İşte En-Nesyri'nin geleceği saat
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24 Temmuz 2024 08:33
Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri için mutlu sona ulaştı.

Endülüs merkezli Estadio Deportivo'nun haberine göre; Fenerbahçe, En-Nesyri için Sevilla'ya 18 milyon euro bonservis ödeyecek. Ayrıca, 7 milyon euro da bonuslar olacak.

Kulüplerin anlaşmasının ardından En-Nesyri, Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti. Faslı oyuncu yıllık 4 milyon euro'dan 4 yıllık sözleşme imzalayacak.

BUGÜN GELİYOR!

Youssef En-Nesyri'yi alacak özel jet havalandı ve Sevilla'ya gitti. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Faslı golcü, bugün saat 14.50'de İstanbul'da olacak.



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