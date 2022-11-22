İşte Cristiano'ya teklif yapan ilk kulüp

Manchester United'dan ayrılan Cristiano Ronaldo'ya teklif yapan ilk kulüp belli oldu.



Marca'nın haberine göre; Manchester United'ın Ronaldo ile yolların ayrıldığını resmen açıklamasından dakikalar sonra Newcastle United, Portekizli yıldızın menajeri Jorge Mendes ile temas kurdu ve teklif yaptı. Cristiano Ronaldo'nun bu teklifi Dünya Kupası'ndan sonra değerlendireceği öğrenildi.



Cristiano Ronaldo, hangi kulübün teklifini kabul ederse etsin Ocak 2023'ten önce bir kulüp için sahaya çıkamayacak. Newcastle'ın teklifini kabul etmesi halinde ise 2 Ocak'ta yeni kulübü için oynamaya başlayacak.



Portekizli yıldızın adı eski kulübü Real Madrid ile de anılıyor.





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