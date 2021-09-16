İşte Beşiktaş ve Dortmund'un koşu mesafeleri

Montero 10.7 km, Rosier ise 10.6 km ile bu isimleri takip etti

Avrupa'da bu sezon ilk maçına çıkan Beşiktaş, Alman ekibi Borussia Dortmund karşısında iyi mücadele etmesine rağmen sahadan 2-1'lik skorla yenik ayrılırken, iki ekip arasında 5.4 kilometrelik koşu mesafesi farkı çıktı.Dortmund'lu futbolcular, karşılaşma boyunca 120.1 kilometre koştu. Sergen Yalçın yönetimindeki Kartal ise 114.7 kilometre koştu.Dortmund'dan Dahoud, 12,5 kilometre ile bu istatistikte sahanın en iyisi oldu. Ardından Beşiktaş'ın yeni yıldızı Pjanic ve Josef de Souza da müsabakada 12'şer kilometre koştu.Dahoud (12,5 km)Pjanic (12 km)Josef (12 km)Reus (12 km)Beşiktaş'taSergen Yalçın geçtiğimiz günlerde, "115 km ve üstü koşu mesafesini zorlamamız gerekiyor. Burada başarılı olmak için Süper Lig 'de sergilenen performansın çok üzerine çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. Sergen Yalçın'ın ekibi ayrıca son 8 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta en çok koşan / en çok mesafe kat eden Türk takımı oldu.Roberto Mancini yönetimindeki Galatasaray, 2013-14 sezonunda Kopenhag deplasmanında oynadığı grup maçında 117 km mesafeye ulaşıp Beşiktaş'ın yakaladığı değeri geçmişti.