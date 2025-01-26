İşte 2. Lig'de son görünüm

Ligde 19. haftanın perdesi tamamlandı. Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta da Serik Belediyespor liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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İşte 2. Lig'de son görünüm
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26 Ocak 2025 17:23
2. Lig'de 19. hafta maçları tamamlandı.

Beyaz Grup'ta Sarıyer, konuk ettiği İnegölspor'u 6-2 yenerek 47 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Kırmızı Grup'ta deplasmanda Somaspor'u 1-0 mağlup eden Serik Belediyespor, 46 puanla zirvedeki yerini korudu.

2. Lig'de 19. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle: 

- Beyaz Grup

  O G B M A Y AV P
1.SARIYER 19 14 5 0 46 9 37 47
2.BATMAN PETROLSPOR 19 13 1 5 35 18 17 40
3.GMG KASTAMONUSPOR 19 11 6 2 32 16 16 39
4.ALTINORDU 19 10 7 2 35 15 20 37
5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ 19 10 4 5 37 20 17 34
6.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR 19 8 8 3 28 17 11 32
7.BEYKOZ ANADOLU SPOR 19 9 4 6 28 24 4 31
8.İSKENDERUNSPOR 18 7 7 4 25 17 8 28
9.FETHİYESPOR 19 7 6 6 24 21 3 27
10.KIRKLARELİSPOR 19 5 8 6 21 21 0 23
11.E KOLEJİ ISPARTA 32 SPOR 19 4 9 6 16 19 -3 21
12.KEPEZ SPOR FUTBOL 19 5 5 9 21 27 -6 20
13.İNEGÖLSPOR 19 4 8 7 18 25 -7 20
14.1461 TRABZON FK 19 5 4 10 22 27 -5 19
15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR 19 3 6 10 14 28 -14 15
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR 19 2 7 10 19 33 -14 13
17.ALTAY 19 4 2 13 16 42 -26 11
18.AFYONSPOR 18 0 1 17 6 64 -58 -5
NOT: Altay'a 3 puan, Afyonspor'a da 6 puan silme cezası verildi. 

- Kırmızı Grup

  O G B M A Y AV P
1.SERİK BELEDİYESPOR 19 14 4 1 42 18 24 46
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR 19 14 2 3 39 15 24 44
3.MENEMEN FK 19 11 4 4 33 15 18 37
4.ARTI DEĞER VAN SPOR 19 11 3 5 36 19 17 36
5.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR 19 10 6 3 32 20 12 36
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ 19 9 6 4 30 18 12 33
7.BUCASPOR 1928 19 9 4 6 25 22 3 28
8.KARACABEY BELEDİYE SPOR 19 7 5 7 31 30 1 26
9.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL 19 6 8 5 24 25 -1 26
10.KARAMAN FK 19 6 6 7 23 20 3 24
11.ANKARA DEMİRSPOR 19 5 9 5 28 26 2 24
12.SOMASPOR 19 7 3 9 25 23 2 24
13.MERKÜR JET ERBAASPOR 19 6 4 9 23 33 -10 22
14.BELEDİYE DERİNCE SPOR 19 2 8 9 14 33 -19 14
15.ÜLKEA NAZİLLİSPOR 19 4 3 12 21 38 -17 12
16.DİYARBEKİR SPOR 19 1 8 10 7 24 -17 11
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU 19 2 3 14 10 39 -29 9
18.GİRESUNSPOR 19 1 6 12 12 37 -25 0
 NOT: Giresunspor'a 9 puan, Bucaspor 1928 ve Ülkea Nazillispor'a 3'er puan silme cezası uygulandı. 

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