İstanbulspor için kritik hafta: Ya tamam ya devam!

Trendyol Süper Lig'de İstanbulspor, Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. İstanbulspor, rakibine puan kaybetmesi halinde bu sezon ligden düşen ilk takım olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor için kritik hafta: Ya tamam ya devam!
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19 Nisan 2024 14:40
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbulspor, 20 Nisan Cumartesi günü sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Burak Şeker düdük çalacak.

Ligde geçen hafta Atakaş Hatayspor'u yenerek 10 maçlık galibiyet hasretine son veren İstanbulspor, 16 puanla son sırada bulunuyor. Sarı-siyahlıların puan kaybetmesi halinde sezonun bitimine 5 hafta kala ligden düşmesi kesinleşecek.

Son 7 haftada galip gelemeyen düşme hattındaki diğer bir takım VavaCars Fatih Karagümrük ise 30 puanla 18. sırada yer alıyor.

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