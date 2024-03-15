İstanbulspor'dan hakem tepkisi: "Henüz küme düşmedik"

İstanbulsporlu futbolcu Mendy Mamadou, Pendikspor maçının ardından hakem yönetimine tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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İstanbulspor'dan hakem tepkisi: 'Henüz küme düşmedik'
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15 Mart 2024 22:50
İstanbulsporlu futbolcu Mendy Mamadou, Pendikspor maçının ardından hakem yönetimi eleştirdi.

Mendy Mamadou yaptığı açıklamada, "Mutlu değilim. Hakemlerin adil olması gerekiyor. Biz henüz küme düşmedik. Sezon sonu küme düşebiliriz problem değil ama biz hala ligdeyiz." dedi.

Kırmızı kartın adil olmadığını söyleyen Mamadou, "Kırmızı kart hiç adil değildi. Oynamaya devam ediyoruz. Biz bu ligde futbol oynayan bir kulübüz." ifadelerini kullandı.

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