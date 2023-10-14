İstanbul'da Judo Şampiyonası düzenlenecek

İstanbul Bahçelievler'de Balkan Judo Şampiyonası düzenlenecek.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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İstanbul'da Judo Şampiyonası düzenlenecek
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14 Ekim 2023 16:00
Balkan Judo Birliği tarafından organize edilen 'U23 Balkan Judo Şampiyonası', Bahçelievler Belediyesi ev sahipliğinde 14-15 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonanın açılış seremonisi Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'nde yapılacak. Müsabakalar ise 09.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Ev sahibi Türkiye ile birlikte Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kıbrıs, Yunanistan, Moldova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Kosova ülkelerinden yaklaşık 150 sporcu şampiyonaya katılacak. Şampiyonanın kapanış töreninde kazanan sporculara madalyaları verilecek.

"DÜZENLEMEKTEN GURUR DUYUYORUZ"

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Sporun şehri Bahçelievler'de böylesine önemli bir müsabakanın ev sahipliğini yapıyor olmaktan gururu duyuyoruz. İki gün boyunca Siyavuşpaşa Spor Kompleksi'nde 10 ülkeden sporcun karşılaşmasını izleyeceğiz. Uluslararası bu müsabakayı izlemeye tüm komşularımızı davet ediyorum" diye konuştu.

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