İspanyollar Cüneyt Çakır'ı eleştirdi!

Cüneyt Çakır, Barcelona'nın Napoli'yi 3-1 yendiği maçta verdiği ve vermediği kararlarla eleştirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
İspanyollar Cüneyt Çakır'ı eleştirdi!
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09 Ağustos 2020 01:34
Barcelona'nın Napoli'ye karşı 3-1 kazandığı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını yöneten Cüneyt Çakır, maçın ardından iki kararıyla eleştirildi.

Barcelona'nın Clement Lenglet ile 10. dakikada bulduğu gol ile ilgili Marca'ya konuşan eski hakem Juan Andujar Oliver, "Gol öncesi Lenglet, kendisine avantaj sağlamak ve pozisyon kazanmak için Demme'yi itiyor. Türk hakem, burada pozisyonu devam ettiriyor. Ancak, Barcelona'nın verdiği golü geçerli saymamalıydı." yorumunu yaptı.

Katalan medyasında ise Lionel Messi'nin 30. dakikada attığı ve geçersiz sayılan gol için topun elle kontrol edildiği yorumu da eleştirildi. Pozisyon da Messi'nin elle kontrol eylemini gerçekleştirmediği ve golümn geçerli sayılması gerektiği öne sürüldü.




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