08 Eylül
Cebelitarık-Faroe Adaları
21:45
08 Eylül
Hırvatistan-Karadağ
21:45
08 Eylül
Kosova-İsveç
21:45
08 Eylül
İsviçre-Slovenya
21:45
08 Eylül
Beyaz Rusya-İskoçya
21:45
08 Eylül
Yunanistan-Danimarka
21:45
08 Eylül
İsrail-İtalya
21:45
08 Eylül
Zambia-Fas
16:00
08 Eylül
Mozambik-Bostvana
16:00
08 Eylül
Ekvator Ginesi-Tunus
16:00
08 Eylül
Madagaskar-Çad
19:00
08 Eylül
Malavi-Liberya
19:00
08 Eylül
Uganda-Somali
19:00
08 Eylül
Gana-Mali
22:00

İspanyol tenisçi Alcaraz, yeniden dünya klasmanının zirvesinde

ABD açık'ta İtalyan jannik sinner'i 3-1 mağlup ederek şampiyon olan ispanyol Carlos Alcaraz,dünya klasmanında yeniden 1 numaraya yükseldi

calendar 08 Eylül 2025 14:29 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2025 14:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İspanyol tenisçi Alcaraz, yeniden dünya klasmanının zirvesinde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





 

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP), erkeklerde yeni haftanın klasmanını açıkladı. 22 yaşındaki Alcaraz, Eylül 2023'ten bu yana ilk kez dünya klasmanının ilk sırasına yerleşmeyi başardı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi, 2022 ABD Açık şampiyonluğu sonrası 19 yıl 4 ay ile tarihin en genç 1 numarası olmuş, bugüne kadar toplam 36 hafta listenin zirvesinde yer almıştı.


10 Haziran 2024'te dünya 1 numarası olan İtalyan Sinner ise yerini 65 hafta boyunca korumayı başarmıştı.

Listenin üçüncü sırasında Alman Alexander Zverev yer alıyor.

 

- Zeynep Sönmez, yeniden 74 numarada

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından açıklanan yeni klasmanda, ABD Açık'ta şampiyonluk ünvanını koruyan Belaruslu Aryna Sabalenka, ilk sırada yer almaya devam etti.

ABD Açık'ta ilk kez ana tabloda mücadele eden ve ikinci turda Ukraynalı Marta Kostyuk'a 2-1 mağlup olan milli tenisçi Zeynep Sönmez, 7 sıra yükselerek yeniden 74 numaraya çıktı.

Milli sporcu, üçüncü tura kadar çıkarak tarihi başarı yakaladığı Wimbledon'ın ardından temmuz ayında klasmanın 74. basamağında yer almış ve kariyerinin en iyi derecesini elde etmişti.

WTA klasmanında Polonyalı Iga Swiatek ikinci, ABD'li Coco Gauff üçüncü sırada bulunuyor.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
