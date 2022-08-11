İspanya ve İtalya'da yeni sezon heyecanı

İngiltere (Premier Lig), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'da (Ligue 1) sezonun geçen hafta başlamasının ardından kalan iki önemli ligde de maçlar, Cuma ve hafta sonu oynanacak.



La Liga'nın açılış maçında, Galatasaraylı eski oyuncular Marcao, Alex Telles ve Fernando'yu kadrosunda bulunduran Sevilla, deplasmanda Osasuna ile yarın TSİ 22.00'de karşılaşacak.



İspanyol teknik direktör Xavi yönetiminde kadrosuna önemli takviyeler gerçekleştiren Barcelona, 13 Ağustos Cumartesi günü TSİ 22.00'de Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Son şampiyon Real Madrid ise 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Almeria ile TSİ 23.00'te karşılaşacak.



İlk "El Clasico" 16 Ekim'de



Barcelona ile Real Madrid arasındaki El Clasico heyecanının ilki, ligin 9. haftasında 16 Ekim günü Santiago Bernabeu Stadı'nda yaşanacak. Ligin 26. haftasında Camp Nou Stadı'ndaki karşılaşma ise 19 Mart 2023'te oynanacak.



İtalya'da lig heyecanı cumartesi günü başlıyor



Serie A'nın açılışı ise cumartesi TSİ 19.30'da iki maçla yapılacak. Son şampiyon Milan, Udinese'yi ağırlarken, kadrosunda milli oyuncu Merih Demiral'ın yer aldığı Atalanta ise deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacak. Aynı gün 21.45'te Lecce-Inter ve Monza-Torino karşılaşmaları yapılacak.



İki ligin ilk hafta programları ise şöyle:



La Liga:



Cuma: Osasuna-Sevilla.



13 Ağustos Cumartesi: Celta Vigo-Espanyol, Real Valladolid-Villarreal, Barcelona-Rayo Vallecano.



14 Ağustos Pazar: Cadiz-Real Sociedad, Valencia-Girona, Almeria-Real Madrid.



15 Ağustos Pazartesi: Athletic Bilbao-Mallorca, Getafe-Atletico Madrid, Real Betis-Elche.



Serie A:



13 Ağustos Cumartesi: Milan-Udinese, Sampdoria-Atalanta, Monza-Torino, Lecce-Inter.



14 Ağustos Pazar: Fiorentina-Cremonese, Lazio-Bologna, Salernitana-Roma, Spezia-Empoli.



15 Ağustos Pazartesi: Hellas Verona-Napoli, Juventus-Sassuolo.



Barcelona yeni sezona umutlu giriyor



Son yıllarda kulüpte yaşanılan maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Barcelona, buna rağmen bu sezon kadrosunda önemli değişikliklere imza atmayı başardı.



Alman sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, kontratında son yılına giren Polonyalı yıldız santrfor Robert Lewandowski'yi 45 milyon avro bonservis bedeliyle Bayern Münih'ten transfer ederek hücum hattını güçlendiren Katalan temsilcisi, orta sahasına ise Leeds United'ın Brezilyalı oyuncusu Raphinha (58 milyon avro) ve Milan ile sözleşmesi sona eren Fildişi Sahilli Franck Kessie'yi dahil etti.



Sevilla'nın Fransız stoperi Jules Kounde (50 milyon avro) ve Chelsea ile sözleşmesi biten Danimarkalı Andreas Christensen ile savunma hattına takviye yapan Barcelona, bu sezon şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkacak.



Real Madrid'den bonservis rekoru



Son şampiyon Real Madrid ise transfer sezonunda rakiplerine oranla daha az sayıda oyuncu tercih etmesine rağmen ödediği yüksek bonservis bedeliyle öne çıktı.



Monaco'nun 22 yaşındaki Fransız ön liberosu Aurelien Tchouameni'nin bonservisi için 80 milyon avro ödeyen Real Madrid, sezonunun en pahalı transferine imza attı.



Chelsea ile sözleşmesi sona eren milli Alman stoper Antonio Rüdiger de Real Madrid'in kadrosuna dahil olan diğer oyuncu oldu.



Sevilla ise Galatasaray'ın Brezilyalı savunma oyuncusu Marcao için Galatasaray'a 12 milyon avro bonservis bedeli ödedi. İspanya temsilcisi, sözleşmede yer alan performans maddelerinin gerçekleşmesi halinde 3 milyon avroya kadar fazladan ödeme yapmayı da taahhüt etti.



Atletico Madrid, Udinese'den Arjantinli sol bek Nahuel Molina (20 milyon avro), Gil Vicente'den Brezilyalı kanat oyuncusu Samuel Lino (6,5 milyon avro) ve Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Belçikalı orta saha oyuncusu Axel Witsel'i kadrosuna dahil etti.



Milan, genç yetenek için 32 milyon avro ödedi



Serie A'da son şampiyon Milan, Club Brügge'de forma giyen 21 yaşındaki Belçikalı orta saha oyuncusu Charles De Ketelaere için 32 milyon avro kasasından çıkararak en pahalı transferini gerçekleştirdi.



Crotone'dan Junior Messias (6,5 milyon avro) ve Roma'dan Alessandro Florenzi'yi (2,70 milyon avro) transfer eden Milan, Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz santrfor Divock Origi'yi ise bedelsiz kadrosuna kattı.



Inter kiralamayı tercih etti



Inter, Lazio'nun Ajantinli hücum oyuncusu Joaquin Correa için 23,6 milyon avro öderken, diğer önemli transferlerini kiralık olarak gerçekleştirmeyi tercih etti.



Chelsea'den Belçikalı santrfor Romelu Lukaku (8 milyon avro), Empoli'den Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani (4 milyon avro), Cagliari'den İtalyan sağ bek Raoul Bellanova (3 milyon avro) için kasasından toplam 15 milyon avro kiralama bedeli çıkaran Inter, Ajax'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana ile Roma'nın Ermenistanlı orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan'ı bedelsiz renklerine bağladı.



Juventus, Pogba ve Di Maria'yı kadrosuna kattı



Ligde iki sezondur şampiyonluk yarışından uzaklaşan Juventus ise beş oyuncu takviyesi yaptı.



Kulüpleriyle sözleşme süresi sona eren Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba ile Paris Saint-Germain'in (PSG) Arjantinli oyuncusu Angel Di Maria'yı bedelsiz transfer eden Juventus, Torino'nun Brezilyalı stoperi Bremer'i 41 milyon avroya kadrosuna kattı.



2020'de Fiorentina'dan zorunlu satın alma opsiyonuyla kiraladığı Federico Chiesa için kasasından 40 milyon avro çıkaran Juventus, Genoa'nın İtalyan sol beki Andrea Cambiaso'yu da (8,5 milyon avro) renklerine kattı.



Napoli ve Roma transferde hız kesmedi



Son yıllarda şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Napoli ise Fenerbahçe'nin Güney Koreli savunmacısı Min-jae Kim'i 18 milyon avroya kadrosuna dahil etti.



Fulham'dan Andre Zambo Anguissa (15 milyon avro), Getafe'den Mathias Olivera (11 milyon avro), Dinamo Batum'dan Khvicha Kvaratskhelia (10 milyon avro) ve Brighton'dan Leo Östigard (5 milyon avro), Napoli'nin sözleşme imzaladığı diğer oyuncular oldu.



Kulüpleriyle sözleşmesi sona eren Paulo Dybala, Nemanja Matic ve Mile Svilar için bonservis ödemeyen ve PSG'den Georginio Wijnaldum'u kiralayan Roma ise transfer politikasında tek istisnasını, milli oyuncu Zeki Çelik için yaptı. İtalya ekibi, bu transfer için Fransa temsilcisi Lille'e 7 milyon avro ödedi.



Atalanta da geçen yıl kiralık olarak Juventus'tan kadrosuna kattığı milli futbolcu Merih Demiral'ın bonservisini 20 milyon avro ödeyerek aldı.





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